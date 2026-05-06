  1. У світі

27 лососів зупинили будівництво копальні на $800 мільярдів — забудовник звернувся до суду

00:07, 6 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Забудовник заявляє, що видобуток блокує невелика кількість риб, однак екологи попереджають про загрозу для одного з найбільших лососевих регіонів у світі.
27 лососів зупинили будівництво копальні на $800 мільярдів — забудовник звернувся до суду
Фото: U.S. Environmental Protection Agency
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США розгорівся скандал через гірничий проєкт Pebble на Алясці на 800 мільярдів доларів. Велике родовище міді та золота охоплює кілька водозбірних басейнів, де мешкає лосось, і розташоване вище за течією від найприбутковішого лососевого промислу Аляски, пише ADN.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Розробник проєкту подав до суду і заявив, що будівництву шахти нібито перешкоджає лише незначна кількість риби — 27 особин, причому всі вони належать до одного виду.

Федеральні регулятори, які зупинили проєкт у 2023 році, «зберігають» 27 особин кижуча «ціною 800 мільярдів доларів у корисних копалинах», зазначили юристи компанії Pebble Limited Partnership у нещодавньому документі, поданому до федерального окружного суду штату Аляска.

Ця надзвичайно точна цифра відповідає кількості нерестових лососів, зафіксованих кілька років тому в струмку безпосередньо на території запланованого родовища.

Втім опоненти проєкту називають таке твердження грубим викривленням. Вони давно попереджають, що видобуток може зашкодити численним популяціям лосося в затоці Брістоль-Бей, розташованій нижче за течією.

«Я не вважаю цю цифру достовірною», — заявив Деніел Шаєтт, представник регіональної корпорації корінних народів Брістоль-Бей, яка виступає проти розробки родовища.

За його словами, у матеріалах справи чітко задокументовано, що шахта матиме конкретний вплив не лише на саму територію проєкту, а й на середовище існування риби нижче за течією.

Юристи Pebble визнають, що у водоймах поблизу родовища спостерігали лососів на різних етапах життєвого циклу. Водночас у своєму 66-сторінковому судовому документі вони вісім разів посилаються саме на кількість нерестових кижучів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Шість місяців достатньо: Верховний Суд визначив правила обчислення строків для оголошення військового померлим

Шестимісячний строк для оголошення особи померлою у зв’язку з війною обчислюється від завершення активних бойових дій навіть у разі подальшої окупації території.

Суд визнав щомісячні бойові виплати ЗСУ постійними — їх врахують при допомозі на оздоровлення

Якщо додаткова винагорода виплачувалася щомісячно, вона втрачає статус разової та має враховуватися при розрахунку допомоги на оздоровлення, попри заперечення військових частин.

ВС переглянув рішення суду Польщі: незаслуховування дитини не є автоматичною підставою для відмови

ВС наголосив, що відмова у визнанні іноземного рішення через незаслуховування дитини потребує оцінки дій суду та поведінки сторін.

ЕКЗ за рецептом: як нові норми Цивільного кодексу можуть заблокувати доступ до репродуктивних технологій

Окрім гарантій для захисників та права дітей знати про своє генетичне коріння, проєкт містить суперечливі норми, що перетворюють репродуктивний вибір на дозвільну систему.

Коли позов стає тиском — суди про межу між захистом і зловживанням прав

Позови можуть використовуватися не лише для захисту прав, а й як інструмент тиску — на практиці це оцінюється як зловживання правом.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]