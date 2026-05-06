27 лососів зупинили будівництво копальні на $800 мільярдів — забудовник звернувся до суду

Забудовник заявляє, що видобуток блокує невелика кількість риб, однак екологи попереджають про загрозу для одного з найбільших лососевих регіонів у світі.

У США розгорівся скандал через гірничий проєкт Pebble на Алясці на 800 мільярдів доларів. Велике родовище міді та золота охоплює кілька водозбірних басейнів, де мешкає лосось, і розташоване вище за течією від найприбутковішого лососевого промислу Аляски, пише ADN.

Розробник проєкту подав до суду і заявив, що будівництву шахти нібито перешкоджає лише незначна кількість риби — 27 особин, причому всі вони належать до одного виду.

Федеральні регулятори, які зупинили проєкт у 2023 році, «зберігають» 27 особин кижуча «ціною 800 мільярдів доларів у корисних копалинах», зазначили юристи компанії Pebble Limited Partnership у нещодавньому документі, поданому до федерального окружного суду штату Аляска.

Ця надзвичайно точна цифра відповідає кількості нерестових лососів, зафіксованих кілька років тому в струмку безпосередньо на території запланованого родовища.

Втім опоненти проєкту називають таке твердження грубим викривленням. Вони давно попереджають, що видобуток може зашкодити численним популяціям лосося в затоці Брістоль-Бей, розташованій нижче за течією.

«Я не вважаю цю цифру достовірною», — заявив Деніел Шаєтт, представник регіональної корпорації корінних народів Брістоль-Бей, яка виступає проти розробки родовища.

За його словами, у матеріалах справи чітко задокументовано, що шахта матиме конкретний вплив не лише на саму територію проєкту, а й на середовище існування риби нижче за течією.

Юристи Pebble визнають, що у водоймах поблизу родовища спостерігали лососів на різних етапах життєвого циклу. Водночас у своєму 66-сторінковому судовому документі вони вісім разів посилаються саме на кількість нерестових кижучів.

