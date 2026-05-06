27 лососей остановили строительство шахты на $800 миллиардов — застройщик обратился в суд

Застройщик заявляет, что добычу блокирует небольшое количество рыбы, однако экологи предупреждают об угрозе для одного из крупнейших лососевых регионов в мире.

В США разгорелся скандал из-за горнодобывающего проекта Pebble на Аляске стоимостью 800 миллиардов долларов. Крупное месторождение меди и золота охватывает несколько водосборных бассейнов, где обитает лосось, и расположено выше по течению от самого прибыльного лососевого промысла Аляски, пишет ADN.

Разработчик проекта подал в суд и заявил, что строительству шахты якобы мешает лишь незначительное количество рыбы — 27 особей, причем все они относятся к одному виду.

Федеральные регуляторы, которые остановили проект в 2023 году, «сохраняют» 27 особей кижуча «ценой 800 миллиардов долларов в полезных ископаемых», отметили юристы компании Pebble Limited Partnership в недавнем документе, поданном в федеральный окружной суд штата Аляска.

Эта чрезвычайно точная цифра соответствует количеству нерестящихся лососей, зафиксированных несколько лет назад в ручье непосредственно на территории запланированного месторождения.

Однако оппоненты проекта называют такое утверждение грубым искажением. Они давно предупреждают, что добыча может нанести ущерб многочисленным популяциям лосося в заливе Бристоль-Бей, расположенном ниже по течению.

«Я не считаю эту цифру достоверной», — заявил Дэниел Шайетт, представитель региональной корпорации коренных народов Бристоль-Бей, которая выступает против разработки месторождения.

По его словам, в материалах дела четко задокументировано, что шахта окажет конкретное влияние не только на саму территорию проекта, но и на среду обитания рыбы ниже по течению.

Юристы Pebble признают, что в водоемах вблизи месторождения наблюдали лососей на различных этапах жизненного цикла. В то же время в своем 66-страничном судебном документе они восемь раз ссылаются именно на количество нерестящихся кижучей.

