У Києві передали до суду справу двох чоловіків, які обіцяли створити «лазерну зброю» за 3 млн грн

У Києві судитимуть чоловіків, які обіцяли військовому «лазерну зброю» за $85 тисяч.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постануть двоє засновників приватного підприємства, яких обвинувачують у шахрайстві щодо американського добровольця, що служить у Збройних Силах України. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 73-річний та 57-річний кияни запропонували військовому розробити унікальну лазерну установку, яка нібито здатна збивати не лише безпілотники, а й балістичні ракети. Вартість такого «проєкту» вони оцінили у 85 тисяч доларів США.

Повіривши у можливість створення такої зброї, доброволець передав обвинуваченим понад 3,1 млн гривень. Однак обіцяного обладнання він так і не отримав.

У ході досудового розслідування фігуранти частково відшкодували завдані збитки — потерпілому повернули майже 2 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.