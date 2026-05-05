В Киеве передали в суд дело двух мужчин, которые обещали создать «лазерное оружие» за 3 млн грн

В Киеве будут судить мужчин, которые обещали военному «лазерное оружие» за $85 тысяч.

В Киеве перед судом предстанут двое основателей частного предприятия, которых обвиняют в мошенничестве в отношении американского добровольца, служащего в Вооружённых Силах Украины. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, 73-летний и 57-летний киевляне предложили военному разработать уникальную лазерную установку, которая якобы способна сбивать не только беспилотники, но и баллистические ракеты. Стоимость такого «проекта» они оценили в 85 тысяч долларов США.

Поверив в возможность создания такого оружия, доброволец передал обвиняемым более 3,1 млн гривен. Однако обещанное оборудование он так и не получил.

В ходе досудебного расследования фигуранты частично возместили причинённый ущерб — потерпевшему вернули почти 2 млн гривен.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

