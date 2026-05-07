В Україні оновлять ще 10 шкільних їдалень: Кабмін спрямував 183 млн грн

Уряд продовжує реформу шкільного харчування, у межах якої вже оновлено 1668 харчоблоків, а з 1 вересня всі учні 1–11 класів мають отримувати безоплатні гарячі обіди.

Кабінет Міністрів затвердив третій розподіл коштів обсягом 183 млн гривень на оновлення шкільних їдалень. Фінансування отримають ще 10 шкіл у 10 областях, серед них і військові ліцеї. Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Станом на зараз спільними зусиллями держави, громад і міжнародних партнерів уже оновлено 1668 харчоблоків — це понад 20% таких об’єктів по країні.

Зазначається, що оновлення шкільних їдалень є частиною системних змін у сфері шкільного харчування, розпочатих у 2020 році. Вони передбачають системне оновлення обладнання, зміну норм харчування дітей та запровадження сучасного меню.

"Наша мета — з 1 вересня всі учні 1–11 класів в усіх областях мають отримувати безоплатні гарячі обіди. Якісне і збалансоване харчування напряму впливає на самопочуття дитини, концентрацію та здатність навчатися і розвиватися, особливо в умовах стресу воєнного часу. Це важлива інвестиція в майбутнє держави», - підкреслила Свириденко.

