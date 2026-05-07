В Украине обновят еще 10 школьных столовых: Кабмин направил 183 млн грн

Правительство продолжает реформу школьного питания, в рамках которой уже обновлено 1668 пищеблоков, а с 1 сентября все учащиеся 1–11 классов должны получать бесплатные горячие обеды.

Кабинет Министров утвердил третье распределение средств в объёме 183 млн гривен на обновление школьных столовых. Финансирование получат ещё 10 школ в 10 областях, среди них — и военные лицеи. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

На данный момент совместными усилиями государства, общин и международных партнёров уже обновлено 1668 пищеблоков — это более 20% таких объектов по стране.

Отмечается, что обновление школьных столовых является частью системных изменений в сфере школьного питания, начатых в 2020 году. Они предусматривают системное обновление оборудования, изменение норм питания детей и внедрение современного меню.

«Наша цель — с 1 сентября все ученики 1–11 классов во всех областях должны получать бесплатные горячие обеды. Качественное и сбалансированное питание напрямую влияет на самочувствие ребёнка, концентрацию и способность учиться и развиваться, особенно в условиях стресса военного времени. Это важная инвестиция в будущее государства», — подчеркнула Свириденко.

