В аптеках України до кінця травня з’явиться препарат «Оземпік»: що відомо

В Україні готуються до офіційної презентації препарату «Оземпік», яка запланована на 15 травня.

Вже 15 травня в Україні планують офіційно презентувати препарат «Оземпік». Очікується, що він з’явиться в українських аптеках ще до кінця місяця. Про це повідомив гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець.

Він зазначив, що препарат, який активно використовують для зниження ваги, вже давно користується популярністю серед українців. Однак до цього часу його ввозили переважно нелегально, що створювало серйозні ризики.

«Оземпік» та аналогічні засоби потребують транспортування з дотриманням холодового ланцюга, а забезпечити такі умови під час перевезення у звичайній сумці фактично неможливо. Крім того, існувала висока ймовірність придбати підробку за значні кошти.

За словами Олега Швеця, раніше він не рекомендував пацієнтам «Оземпік», «Вегові», «Зепбаунд» і «Мунджаро» через низку причин.

«Ці препарати, які нині спрощено йменуються інкретинами, здійснили справжню революцію у лікуванні ожиріння із його супутніми захворюваннями. Їхня ефективність у зниженні ваги та нормалізації таких показників, як артеріальний тиск, вміст цукру в крові, або рівень холестерину, підтверджена у надійних дослідженнях на сотнях тисяч пацієнтів», – заявив Олег Швець.

Лікар також навів чотири основні аргументи, які найчастіше звучать проти застосування інкретинових препаратів.

Перший із них — тимчасовий ефект. Після припинення прийому дія препаратів зникає. Олег Швець визнає, що це один із головних недоліків, адже інкретини не усувають саму причину ожиріння, а лише впливають на механізми набору ваги та супутніх метаболічних порушень. Водночас він наголошує, що аналогічна ситуація існує й з багатьма іншими препаратами, зокрема ліками від гіпертонії чи інсуліном.

«Як заперечення можна привести багато аналогій, включно із антигіпертензивними ліками чи інсуліном. Минущість ефекту інкретинів не повинна бути причиною для відмови від їхнього призначення, коли вони дійсно потрібні. Переважна більшість людей з ожирінням не в змозі досягнути потрібної втрати маси тіла за рахунок обмеження дієти та фізичної активності. Хоч харчування та регулярні вправи є обов’язковими компонентами лікування, які б препарати не призначалися», – зазначив Олег Швець.

Другий аргумент стосується побічних ефектів. Часто можна почути, що «Оземпік», «Вегові», «Мунджаро» та «Зепбаунд» викликають важкі й небезпечні реакції. Професор визнає, що такі випадки дійсно трапляються, однак зазначає: подібні ризики характерні для більшості лікарських засобів.

«Водночас, подібне можна сказати про більшість інших ліків. При порівнянні інструкцій поширених знеболювальних (наприклад, парацетамолу) та агоністів глюкагон-подібного пептиду-1 (“Оземпік”, “Вегові”) ще невідомо, які з них мають ширший перелік побічних реакцій та їхню частоту», – додав професор.

За його словами, найчастіше на початку лікування виникають нудота та закрепи. Зазвичай ці симптоми минають самостійно або полегшуються завдяки рекомендаціям лікаря щодо харчування. У деяких випадках можуть знадобитися протинудотні чи послаблювальні препарати. На думку лікаря, тимчасові та незначні побічні ефекти не мають ставати перешкодою для настільки ефективної терапії.

Третім фактором залишається висока вартість препаратів. У багатьох країнах сучасне лікування ожиріння частково компенсується державою або страховими програмами. В Україні така практика поки що недоступна, однак Швець переконаний, що це питання часу.

Головною проблемою лікар називає відсутність офіційно імпортованих та зареєстрованих в Україні препаратів. Протягом останніх років офіційно доступною була лише «Саксенда» (ліраглутид), яка добре зарекомендувала себе у лікуванні цукрового діабету, але має менш виражений вплив на зниження маси тіла та інші метаболічні показники.

«Імпорт та застосування всіх інших інкретинових препаратів в Україні й досі лишаються неофіційними, нелегальними і реально небезпечними. Ці ліки потребують при транспортуванні дотримання холодового ланцюга. Дотримання суворих температурних вимог є досить проблематичним при перевезенні ліків у валізі», – заявив лікар.

Також він звертає увагу на значну кількість фальсифікованих препаратів невідомого походження, які поширюються на ринку. Саме цей ризик професор вважає найбільш небезпечним, особливо коли йдеться про ін’єкційні засоби.

Втім, ситуація невдовзі може змінитися. За словами Олега Швеця, компанія Novo Nordisk планує 15 травня офіційно презентувати в Україні препарат Ozempic, який був зареєстрований ще у 2022 році.

Очікується, що він надійде в аптеки до кінця травня.

Також наступного року в Україні має з’явитися Wegovy. Окремо повідомляється про можливу реєстрацію українського генеричного семаглутиду вже найближчими місяцями, що потенційно може зробити препарати доступнішими та дешевшими.

