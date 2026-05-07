В аптеках Украины до конца мая появится препарат «Оземпик»: что известно

В Украине готовятся к официальной презентации препарата «Оземпик», которая запланирована на 15 мая.

Уже 15 мая в Украине планируют официально презентовать препарат «Оземпик». Ожидается, что он появится в украинских аптеках ещё до конца месяца. Об этом сообщил гастроэнтеролог-диетолог, профессор Олег Швец.

Он отметил, что препарат, который активно используют для снижения веса, уже давно пользуется популярностью среди украинцев. Однако до сих пор его ввозили преимущественно нелегально, что создавало серьёзные риски.

«Оземпик» и аналогичные средства требуют транспортировки с соблюдением холодовой цепи, а обеспечить такие условия при перевозке в обычной сумке фактически невозможно. Кроме того, существовала высокая вероятность приобрести подделку за большие деньги.

По словам Олега Швеца, ранее он не рекомендовал пациентам «Оземпик», «Вегови», «Зепбаунд» и «Мунджаро» по ряду причин.

«Эти препараты, которые сегодня упрощённо называют инкретинами, совершили настоящую революцию в лечении ожирения и сопутствующих заболеваний. Их эффективность в снижении веса и нормализации таких показателей, как артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерина, подтверждена надёжными исследованиями на сотнях тысяч пациентов», — заявил Олег Швец.

Врач также привёл четыре основных аргумента, которые чаще всего звучат против применения инкретиновых препаратов.

Первый из них — временный эффект. После прекращения приёма действие препаратов исчезает. Олег Швец признаёт, что это один из главных недостатков, поскольку инкретины не устраняют саму причину ожирения, а лишь влияют на механизмы набора веса и сопутствующих метаболических нарушений. При этом он подчёркивает, что аналогичная ситуация существует и со многими другими препаратами, в частности лекарствами от гипертонии или инсулином.

«В качестве возражения можно привести множество аналогий, включая антигипертензивные препараты или инсулин. Временность эффекта инкретинов не должна быть причиной отказа от их назначения, когда они действительно необходимы. Подавляющее большинство людей с ожирением не способны добиться нужного снижения массы тела только за счёт диеты и физической активности. Хотя правильное питание и регулярные упражнения являются обязательными компонентами лечения независимо от назначаемых препаратов», — отметил Олег Швец.

Второй аргумент касается побочных эффектов. Часто можно услышать, что «Оземпик», «Вегови», «Мунджаро» и «Зепбаунд» вызывают тяжёлые и опасные реакции. Профессор признаёт, что такие случаи действительно бывают, однако отмечает: подобные риски характерны для большинства лекарственных средств.

«В то же время подобное можно сказать о большинстве других лекарств. При сравнении инструкций популярных обезболивающих препаратов, например парацетамола, и агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (“Оземпик”, “Вегови”) ещё неизвестно, у каких из них перечень побочных реакций шире и встречается чаще», — добавил профессор.

По его словам, чаще всего в начале лечения возникают тошнота и запоры. Обычно эти симптомы проходят самостоятельно или облегчаются благодаря рекомендациям врача по питанию. В некоторых случаях могут понадобиться противорвотные или слабительные препараты. По мнению врача, временные и незначительные побочные эффекты не должны становиться препятствием для настолько эффективной терапии.

Третьим фактором остаётся высокая стоимость препаратов. Во многих странах современное лечение ожирения частично компенсируется государством или страховыми программами. В Украине такая практика пока недоступна, однако Швец убеждён, что это вопрос времени.

Главной проблемой врач называет отсутствие официально импортированных и зарегистрированных в Украине препаратов. В течение последних лет официально доступной была только «Саксенда» (лираглутид), которая хорошо зарекомендовала себя в лечении сахарного диабета, но оказывает менее выраженное влияние на снижение массы тела и другие метаболические показатели.

«Импорт и применение всех остальных инкретиновых препаратов в Украине до сих пор остаются неофициальными, нелегальными и действительно опасными. Эти лекарства требуют соблюдения холодовой цепи при транспортировке. Соблюдение строгих температурных требований крайне проблематично при перевозке препаратов в чемодане», — заявил врач.

Также он обращает внимание на значительное количество фальсифицированных препаратов неизвестного происхождения, которые распространяются на рынке. Именно этот риск профессор считает наиболее опасным, особенно когда речь идёт об инъекционных средствах.

Впрочем, ситуация вскоре может измениться. По словам Олега Швеца, компания Novo Nordisk планирует 15 мая официально презентовать в Украине препарат Ozempic, зарегистрированный ещё в 2022 году.

Ожидается, что он поступит в аптеки до конца мая.

Также в следующем году в Украине должен появиться Wegovy. Кроме того, сообщается о возможной регистрации украинского генерического семаглутида уже в ближайшие месяцы, что потенциально может сделать препараты более доступными и дешёвыми.

