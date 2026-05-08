Яке майно не можуть вилучити під час виконавчого провадження – роз’яснення Мін’юсту

До списку входять предмети першої необхідності, медичні засоби, паливо, а також майно для професійної діяльності як єдиного доходу.

Фото: depositphotos

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України роз’яснило, що виконавче провадження забезпечує виконання судових рішень, однак одночасно гарантує захист базових прав людини. Закон встановлює перелік майна, яке не підлягає вилученню навіть за наявності боргу, а також додаткові обмеження, що діють в умовах воєнного стану.

Зокрема, стягнення не може позбавити людину мінімальних умов для життя. До майна, яке не підлягає вилученню, належать предмети першої необхідності (одяг, взуття, постіль, засоби гігієни), необхідні медичні засоби та ліки, мінімальний набір меблів і побутової техніки, продукти харчування і вода або кошти на їх придбання, майно для професійної діяльності, якщо воно є єдиним джерелом доходу, паливо для приготування їжі та опалення, окремі види сільськогосподарського майна, а також державні нагороди та пам’ятні відзнаки.

У Міністерстві юстиції наголошують, що цей перелік гарантує збереження базових умов існування навіть у разі примусового виконання рішень.

Окремо визначені особливості виконавчого провадження під час воєнного стану. Зокрема, припинено звернення стягнення на пенсію та стипендію боржника, окрім випадків аліментів, відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також рішень, де боржниками є громадяни російської федерації. Боржник може користуватися коштами з арештованого рахунку в межах двох мінімальних заробітних плат на місяць за відповідною заявою виконавцю.

Також за невеликих сум боргу не допускається звернення стягнення на єдине житло та земельну ділянку, на якій воно розташоване. Діє мораторій на відчуження іпотечного житла за окремими споживчими кредитами, а примусове виконання рішень на тимчасово окупованих територіях і в районах бойових дій заборонене. Ці норми мають тимчасовий характер і діють на період воєнного стану.

У відомстві також повідомили про зміни, передбачені Законом № 4833-IX, ухваленим 7 квітня 2026 року. Документ спрямований на цифровізацію виконавчого провадження та посилення соціального захисту громадян.

Серед ключових нововведень — підключення всіх банків до автоматизованої системи виконавчого провадження для взаємодії з виконавцями, запровадження автоматизованого зняття арештів і виключення боржників із реєстру у разі погашення заборгованості до десяти мінімальних заробітних плат, а також розширення обміну даними між державними реєстрами для оперативної перевірки майна.

Окремо посилено гарантії для військовослужбовців. На період воєнного стану та ще рік після його завершення не допускається звернення стягнення на їхнє єдине житло. Також підвищено поріг заборгованості для можливого стягнення з єдиного житла — з 20 до 50 мінімальних заробітних плат.

Для боржників за житлово-комунальні послуги в районах бойових дій або на тимчасово окупованих територіях передбачено додаткові гарантії, зокрема зняття арештів і виключення з Єдиного реєстру боржників у визначених випадках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.