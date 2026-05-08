Какое имущество не может быть изъято в ходе исполнительного производства – разъяснение Минюста

В список входят предметы первой необходимости, медицинские средства, топливо, а также имущество, необходимое для профессиональной деятельности, являющейся единственным источником дохода.

Министерство юстиции Украины разъяснило, что исполнительное производство обеспечивает исполнение судебных решений, однако одновременно гарантирует защиту базовых прав человека. Закон устанавливает перечень имущества, которое не подлежит изъятию даже при наличии долга, а также дополнительные ограничения, действующие в условиях военного положения.

В частности, взыскание не может лишить человека минимальных условий для жизни. К имуществу, которое не подлежит изъятию, относятся предметы первой необходимости (одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены), необходимые медицинские средства и лекарства, минимальный набор мебели и бытовой техники, продукты питания и вода или средства на их приобретение, имущество для профессиональной деятельности, если оно является единственным источником дохода, топливо для приготовления пищи и отопления, отдельные виды сельскохозяйственного имущества, а также государственные награды и памятные знаки отличия.

В Министерстве юстиции отмечают, что этот перечень гарантирует сохранение базовых условий существования даже в случае принудительного исполнения решений.

Отдельно определены особенности исполнительного производства в период военного положения. В частности, приостановлено взыскание с пенсии и стипендии должника, за исключением случаев взыскания алиментов, возмещения ущерба, причиненного уголовным правонарушением, а также решений, в которых должниками являются граждане Российской Федерации. Должник может пользоваться средствами с арестованного счета в пределах двух минимальных заработных плат в месяц по соответствующему заявлению исполнителю.

Также при небольших суммах долга не допускается обращение взыскания на единственное жилье и земельный участок, на котором оно расположено. Действует мораторий на отчуждение ипотечного жилья по отдельным потребительским кредитам, а принудительное исполнение решений на временно оккупированных территориях и в районах боевых действий запрещено. Эти нормы носят временный характер и действуют на период военного положения.

В ведомстве также сообщили об изменениях, предусмотренных Законом № 4833-IX, принятым 7 апреля 2026 года. Документ направлен на цифровизацию исполнительного производства и усиление социальной защиты граждан.

Среди ключевых нововведений — подключение всех банков к автоматизированной системе исполнительного производства для взаимодействия с исполнителями, введение автоматизированного снятия арестов и исключения должников из реестра в случае погашения задолженности до десяти минимальных заработных плат, а также расширение обмена данными между государственными реестрами для оперативной проверки имущества.

Отдельно усилены гарантии для военнослужащих. На период военного положения и еще на год после его окончания не допускается обращение взыскания на их единственное жилье. Также повышен порог задолженности для возможного взыскания с единственного жилья — с 20 до 50 минимальных заработных плат.

Для должников по жилищно-коммунальным услугам в районах боевых действий или на временно оккупированных территориях предусмотрены дополнительные гарантии, в частности снятие арестов и исключение из Единого реестра должников в определенных случаях.

