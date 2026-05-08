  1. В Україні

Виші готують до зими: уряд виділить 1,1 млрд грн на енергонезалежність університетів

14:12, 8 травня 2026
Кошти підуть на розвиток розподіленої генерації, а також на забезпечення безперервного навчання в умовах війни.
фото: Юлія Свириденко
Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що відбулася зустріч із ректорами найбільших закладів вищої освіти щодо підготовки до наступної зими. За її словами, головним пріоритетом є забезпечення безперервності навчального процесу та енергонезалежності університетів.

Вона зазначила, що вже є успішні приклади реалізації проєктів розподіленої генерації на базі університетів у Дніпрі, Запоріжжі та Львові, і така практика має стати системною по всій країні.

За словами Свириденко, Уряд спрямує 1,1 млрд грн на проєкти енергонезалежності закладів вищої освіти, зокрема 100 млн грн — на розробку проєктно-кошторисної документації. МОН спільно з Мінрозвитку та Міненерго мають визначити пріоритетність підтримки та готовність проєктів до реалізації.

Вона підкреслила, що безперервність освіти є важливою складовою розвитку людського капіталу та підготовки якісних фахівців для української економіки навіть в умовах повномасштабної війни.

Кабінет Міністрів України університет освіта Юлія Свириденко

