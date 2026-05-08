  1. В Украине

Вузы готовят к зиме: правительство выделит 1,1 млрд грн на энергонезависимость университетов

14:12, 8 мая 2026
Денежные средства пойдут на развитие распределенной генерации, а также на обеспечение непрерывного обучения в условиях войны.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что состоялась встреча с ректорами крупнейших заведений высшего образования по подготовке к следующей зиме. По ее словам, главным приоритетом является обеспечение непрерывности учебного процесса и энергонезависимости университетов.

Она отметила, что уже есть успешные примеры реализации проектов распределенного поколения на базе университетов в Днепре, Запорожье и Львове, и такая практика должна стать системной по всей стране.

По словам Свириденко, Правительство направит 1,1 млрд грн на проекты энергонезависимости заведений высшего образования, в том числе 100 млн грн на разработку проектно-сметной документации. МОН совместно с Минразвития и Минэнерго должны определить приоритетность поддержки и готовность проектов к реализации.

Она подчеркнула, что непрерывность образования является важной составляющей развития человеческого капитала и подготовки качественных специалистов украинской экономики даже в условиях полномасштабной войны.

Кабинет Министров Украины университет образование Юлия Свириденко

