Дві роботи одночасно: які правила діють для сумісників в Україні

Українці можуть офіційно поєднувати кілька робіт у форматі сумісництва, однак такий вид зайнятості має чітко визначені правила щодо оформлення, робочого часу, оплати праці, відпусток та законодавчих обмежень для окремих професій.

Українці можуть офіційно поєднувати кілька робіт, працюючи за сумісництвом. Такий формат працевлаштування передбачає окремі правила щодо робочого часу, оформлення, оплати праці та соціальних гарантій.

Сумісництвом вважається виконання працівником додаткової оплачуваної роботи у вільний від основної зайнятості час. Воно може бути внутрішнім — у того ж роботодавця, або зовнішнім — в іншій компанії чи установі.

При цьому працівник повинен повністю виконувати свої обов’язки за основним місцем роботи, а додаткова робота не має перетинатися з основним графіком.

Для роботи за сумісництвом укладається окремий трудовий договір. Звільнення також відбувається відповідно до загальних норм Кодексу законів про працю.

Оплата праці сумісників нараховується за фактично виконану роботу. Працівник також може отримувати премії, доплати та надбавки, якщо це передбачено трудовим або колективним договором.

Податки сплачуються на загальних умовах — із зарплати утримують ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Для зовнішніх сумісників єдиний соціальний внесок нараховується із фактичної зарплати без вимоги щодо мінімального страхового внеску.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається окремо від основного місця праці. За бажанням працівника її можуть оформити одночасно з основною відпусткою. Якщо ж за основною роботою відпустка довша, працівник має право взяти додаткові дні без збереження зарплати.

Лікарняні також оплачуються окремо за кожним місцем роботи за наявності листка непрацездатності.

Водночас для окремих категорій працівників закон передбачає обмеження на роботу за сумісництвом. Зокрема, це стосується держслужбовців, суддів, поліцейських, працівників прокуратури, СБУ, ДБР та НАБУ. Вони не можуть займатися іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю, окрім викладацької, наукової, творчої, медичної або спортивної практики, передбаченої законом.

