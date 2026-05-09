  1. В Україні

Дві роботи одночасно: які правила діють для сумісників в Україні

10:55, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українці можуть офіційно поєднувати кілька робіт у форматі сумісництва, однак такий вид зайнятості має чітко визначені правила щодо оформлення, робочого часу, оплати праці, відпусток та законодавчих обмежень для окремих професій.
Дві роботи одночасно: які правила діють для сумісників в Україні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці можуть офіційно поєднувати кілька робіт, працюючи за сумісництвом. Такий формат працевлаштування передбачає окремі правила щодо робочого часу, оформлення, оплати праці та соціальних гарантій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Сумісництвом вважається виконання працівником додаткової оплачуваної роботи у вільний від основної зайнятості час. Воно може бути внутрішнім — у того ж роботодавця, або зовнішнім — в іншій компанії чи установі.

При цьому працівник повинен повністю виконувати свої обов’язки за основним місцем роботи, а додаткова робота не має перетинатися з основним графіком.

Для роботи за сумісництвом укладається окремий трудовий договір. Звільнення також відбувається відповідно до загальних норм Кодексу законів про працю.

Оплата праці сумісників нараховується за фактично виконану роботу. Працівник також може отримувати премії, доплати та надбавки, якщо це передбачено трудовим або колективним договором.

Податки сплачуються на загальних умовах — із зарплати утримують ПДФО, військовий збір та ЄСВ. Для зовнішніх сумісників єдиний соціальний внесок нараховується із фактичної зарплати без вимоги щодо мінімального страхового внеску.

Відпустка на роботі за сумісництвом надається окремо від основного місця праці. За бажанням працівника її можуть оформити одночасно з основною відпусткою. Якщо ж за основною роботою відпустка довша, працівник має право взяти додаткові дні без збереження зарплати.

Лікарняні також оплачуються окремо за кожним місцем роботи за наявності листка непрацездатності.

Водночас для окремих категорій працівників закон передбачає обмеження на роботу за сумісництвом. Зокрема, це стосується держслужбовців, суддів, поліцейських, працівників прокуратури, СБУ, ДБР та НАБУ. Вони не можуть займатися іншою оплачуваною чи підприємницькою діяльністю, окрім викладацької, наукової, творчої, медичної або спортивної практики, передбаченої законом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]