Две работы одновременно: какие правила действуют для совместителей в Украине

Украинцы могут официально совмещать несколько работ, работая по совместительству. Такой формат трудоустройства предусматривает отдельные правила относительно рабочего времени, оформления, оплаты труда и социальных гарантий.

Совместительством считается выполнение работником дополнительной оплачиваемой работы в свободное от основной занятости время. Оно может быть внутренним — у того же работодателя, или внешним — в другой компании либо учреждении.

При этом работник должен полностью выполнять свои обязанности по основному месту работы, а дополнительная работа не должна пересекаться с основным графиком.

Для работы по совместительству заключается отдельный трудовой договор. Увольнение также осуществляется в соответствии с общими нормами Кодекса законов о труде.

Оплата труда совместителей начисляется за фактически выполненную работу. Работник также может получать премии, доплаты и надбавки, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором.

Налоги уплачиваются на общих основаниях — из зарплаты удерживаются НДФЛ, военный сбор и ЕСВ. Для внешних совместителей единый социальный взнос начисляется с фактической заработной платы без требования относительно минимального страхового взноса.

Отпуск на работе по совместительству предоставляется отдельно от основного места работы. По желанию работника его могут оформить одновременно с основным отпуском. Если же по основной работе отпуск длиннее, работник имеет право взять дополнительные дни без сохранения заработной платы.

Больничные также оплачиваются отдельно по каждому месту работы при наличии листка нетрудоспособности.

В то же время для отдельных категорий работников закон предусматривает ограничения на работу по совместительству. В частности, это касается госслужащих, судей, полицейских, работников прокуратуры, СБУ, ГБР и НАБУ. Они не могут заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью, кроме преподавательской, научной, творческой, медицинской или спортивной практики, предусмотренной законом.

