Військові виші України збільшують підготовку фахівців з дронів та кібербезпеки

Вищі військові навчальні заклади розширюють підготовку за спеціальностями, які нині є найбільш затребуваними у ЗСУ.

Вищі військові навчальні заклади України збільшили обсяги підготовки фахівців за ключовими напрямками та відкривають нові спеціальності відповідно до потреб Збройних сил України. Про це повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Військова освіта адаптується до сучасної війни

У ТЦК зазначають, що сучасна війна потребує не лише бойової підготовки, а й технологічних знань. Особливий попит мають фахівці, які:

володіють новітніми технологіями;

працюють із безпілотними системами;

спеціалізуються на кібербезпеці та захисті інформації.

У зв’язку з цим у військових вишах оновлюють навчальні програми для підготовки спеціалістів, здатних забезпечувати перевагу ЗСУ на суші, у повітрі, на морі та в кіберпросторі.

За якими напрямками збільшили підготовку

Найбільш затребуваними спеціальностями, за якими збільшено підготовку, називають:

безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівнів;

безпілотні системи тактичного класу;

технічну експлуатацію та ремонт безпілотних систем і комплексів;

захист інформації та кібербезпеку в ІТ-системах;

кіберзахист, кібервплив і системи ведення кіберборотьби;

управління підрозділами морських безекіпажних систем;

експлуатацію та ремонт морських безекіпажних комплексів.

Традиційні спеціальності також залишаються актуальними

У ТЦК наголосили, що попит зберігається і на традиційні військові спеціальності. Серед них:

юрисконсультська діяльність;

військовий переклад;

міжнародні відносини у воєнній сфері;

військова психологія;

військова журналістика;

фінанси та військова економіка.

