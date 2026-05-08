Військові виші України збільшують підготовку фахівців з дронів та кібербезпеки
Вищі військові навчальні заклади України збільшили обсяги підготовки фахівців за ключовими напрямками та відкривають нові спеціальності відповідно до потреб Збройних сил України. Про це повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.
Військова освіта адаптується до сучасної війни
У ТЦК зазначають, що сучасна війна потребує не лише бойової підготовки, а й технологічних знань. Особливий попит мають фахівці, які:
- володіють новітніми технологіями;
- працюють із безпілотними системами;
- спеціалізуються на кібербезпеці та захисті інформації.
У зв’язку з цим у військових вишах оновлюють навчальні програми для підготовки спеціалістів, здатних забезпечувати перевагу ЗСУ на суші, у повітрі, на морі та в кіберпросторі.
За якими напрямками збільшили підготовку
Найбільш затребуваними спеціальностями, за якими збільшено підготовку, називають:
- безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівнів;
- безпілотні системи тактичного класу;
- технічну експлуатацію та ремонт безпілотних систем і комплексів;
- захист інформації та кібербезпеку в ІТ-системах;
- кіберзахист, кібервплив і системи ведення кіберборотьби;
- управління підрозділами морських безекіпажних систем;
- експлуатацію та ремонт морських безекіпажних комплексів.
Традиційні спеціальності також залишаються актуальними
У ТЦК наголосили, що попит зберігається і на традиційні військові спеціальності. Серед них:
- юрисконсультська діяльність;
- військовий переклад;
- міжнародні відносини у воєнній сфері;
- військова психологія;
- військова журналістика;
- фінанси та військова економіка.
