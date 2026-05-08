  1. В Україні

Військові виші України збільшують підготовку фахівців з дронів та кібербезпеки

23:12, 8 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вищі військові навчальні заклади розширюють підготовку за спеціальностями, які нині є найбільш затребуваними у ЗСУ.
Військові виші України збільшують підготовку фахівців з дронів та кібербезпеки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вищі військові навчальні заклади України збільшили обсяги підготовки фахівців за ключовими напрямками та відкривають нові спеціальності відповідно до потреб Збройних сил України. Про це повідомили у Рівненському обласному ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Військова освіта адаптується до сучасної війни

У ТЦК зазначають, що сучасна війна потребує не лише бойової підготовки, а й технологічних знань. Особливий попит мають фахівці, які:

  • володіють новітніми технологіями;
  • працюють із безпілотними системами;
  • спеціалізуються на кібербезпеці та захисті інформації.

У зв’язку з цим у військових вишах оновлюють навчальні програми для підготовки спеціалістів, здатних забезпечувати перевагу ЗСУ на суші, у повітрі, на морі та в кіберпросторі.

За якими напрямками збільшили підготовку

Найбільш затребуваними спеціальностями, за якими збільшено підготовку, називають:

  • безпілотні авіаційні системи оперативно-тактичного, оперативного та стратегічного рівнів;
  • безпілотні системи тактичного класу;
  • технічну експлуатацію та ремонт безпілотних систем і комплексів;
  • захист інформації та кібербезпеку в ІТ-системах;
  • кіберзахист, кібервплив і системи ведення кіберборотьби;
  • управління підрозділами морських безекіпажних систем;
  • експлуатацію та ремонт морських безекіпажних комплексів.

Традиційні спеціальності також залишаються актуальними

У ТЦК наголосили, що попит зберігається і на традиційні військові спеціальності. Серед них:

  • юрисконсультська діяльність;
  • військовий переклад;
  • міжнародні відносини у воєнній сфері;
  • військова психологія;
  • військова журналістика;
  • фінанси та військова економіка.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові навчання освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]