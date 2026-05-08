Военные вузы Украины расширяют подготовку специалистов по дронам и кибербезопасности

23:12, 8 мая 2026
Высшие военные учебные заведения расширяют подготовку по специальностям, которые в настоящее время наиболее востребованы в ВСУ.
Высшие военные учебные заведения Украины увеличили объемы подготовки специалистов по ключевым направлениям и открывают новые специальности в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Военное образование адаптируется к современной войне

В ТЦК отмечают, что современная война требует не только боевой подготовки, но и технологических знаний. Особым спросом пользуются специалисты, которые:

  • владеют новейшими технологиями;
  • работают с беспилотными системами;
  • специализируются на кибербезопасности и защите информации.

В связи с этим в военных вузах обновляют учебные программы для подготовки специалистов, способных обеспечивать превосходство ВСУ на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

По каким направлениям увеличили подготовку

Наиболее востребованными специальностями, по которым увеличена подготовка, называют:

  • беспилотные авиационные системы оперативно-тактического, оперативного и стратегического уровней;
  • беспилотные системы тактического класса;
  • техническую эксплуатацию и ремонт беспилотных систем и комплексов;
  • защиту информации и кибербезопасность в ИТ-системах;
  • киберзащиту, кибервлияние и системы ведения киберборьбы;
  • управление подразделениями морских беспилотных систем;
  • эксплуатацию и ремонт морских беспилотных комплексов.

Традиционные специальности также остаются востребованными

В ТЦК подчеркнули, что спрос сохраняется и на традиционные военные специальности. Среди них:

  • юрисконсульская деятельность;
  • военный перевод;
  • международные отношения в военной сфере;
  • военная психология;
  • военная журналистика;
  • финансы и военная экономика.

