Военные вузы Украины расширяют подготовку специалистов по дронам и кибербезопасности
Высшие военные учебные заведения Украины увеличили объемы подготовки специалистов по ключевым направлениям и открывают новые специальности в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.
Военное образование адаптируется к современной войне
В ТЦК отмечают, что современная война требует не только боевой подготовки, но и технологических знаний. Особым спросом пользуются специалисты, которые:
- владеют новейшими технологиями;
- работают с беспилотными системами;
- специализируются на кибербезопасности и защите информации.
В связи с этим в военных вузах обновляют учебные программы для подготовки специалистов, способных обеспечивать превосходство ВСУ на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.
По каким направлениям увеличили подготовку
Наиболее востребованными специальностями, по которым увеличена подготовка, называют:
- беспилотные авиационные системы оперативно-тактического, оперативного и стратегического уровней;
- беспилотные системы тактического класса;
- техническую эксплуатацию и ремонт беспилотных систем и комплексов;
- защиту информации и кибербезопасность в ИТ-системах;
- киберзащиту, кибервлияние и системы ведения киберборьбы;
- управление подразделениями морских беспилотных систем;
- эксплуатацию и ремонт морских беспилотных комплексов.
Традиционные специальности также остаются востребованными
В ТЦК подчеркнули, что спрос сохраняется и на традиционные военные специальности. Среди них:
- юрисконсульская деятельность;
- военный перевод;
- международные отношения в военной сфере;
- военная психология;
- военная журналистика;
- финансы и военная экономика.
