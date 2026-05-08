Военные вузы Украины расширяют подготовку специалистов по дронам и кибербезопасности

Высшие военные учебные заведения расширяют подготовку по специальностям, которые в настоящее время наиболее востребованы в ВСУ.

Высшие военные учебные заведения Украины увеличили объемы подготовки специалистов по ключевым направлениям и открывают новые специальности в соответствии с потребностями Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Военное образование адаптируется к современной войне

В ТЦК отмечают, что современная война требует не только боевой подготовки, но и технологических знаний. Особым спросом пользуются специалисты, которые:

владеют новейшими технологиями;

работают с беспилотными системами;

специализируются на кибербезопасности и защите информации.

В связи с этим в военных вузах обновляют учебные программы для подготовки специалистов, способных обеспечивать превосходство ВСУ на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве.

По каким направлениям увеличили подготовку

Наиболее востребованными специальностями, по которым увеличена подготовка, называют:

беспилотные авиационные системы оперативно-тактического, оперативного и стратегического уровней;

беспилотные системы тактического класса;

техническую эксплуатацию и ремонт беспилотных систем и комплексов;

защиту информации и кибербезопасность в ИТ-системах;

киберзащиту, кибервлияние и системы ведения киберборьбы;

управление подразделениями морских беспилотных систем;

эксплуатацию и ремонт морских беспилотных комплексов.

Традиционные специальности также остаются востребованными

В ТЦК подчеркнули, что спрос сохраняется и на традиционные военные специальности. Среди них:

юрисконсульская деятельность;

военный перевод;

международные отношения в военной сфере;

военная психология;

военная журналистика;

финансы и военная экономика.

