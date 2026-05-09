Українцям пояснили, як отримати довідку про відсутність заборгованості
Довідка про відсутність заборгованості може знадобитися у різних життєвих ситуаціях — під час оформлення кредиту, участі у тендерах, отримання державних послуг, укладення договорів чи підтвердження виконання фінансових зобов’язань.
Податківці зазначають, що для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику необхідно подати відповідну заяву за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Цей Порядок затверджений наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року № 733.
Заява подається платником на його вибір:
- у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;
- в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину Електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».
Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний нормативно - правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб'єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником.
Довідка або відмова у її наданні готуються уповноваженим органом протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано.
Строк дії становить десять календарних днів з дати її формування, у Довідці обов'язково зазначається термін її дії.
У разі якщо платник не отримав Довідку сформовану у паперовій формі до закінчення строку її дії, документ залишається на зберіганні в уповноваженому органі.
