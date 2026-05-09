  1. В Украине

Украинцам объяснили, как получить справку об отсутствии задолженности

13:37, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для получения справки об отсутствии задолженности плательщику необходимо подать соответствующее заявление в налоговый орган — в бумажной или электронной форме через электронный кабинет.
Украинцам объяснили, как получить справку об отсутствии задолженности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Справка об отсутствии задолженности может понадобиться в различных жизненных ситуациях — при оформлении кредита, участии в тендерах, получении государственных услуг, заключении договоров или подтверждении выполнения финансовых обязательств.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Налоговики отмечают, что для получения справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, плательщику необходимо подать соответствующее заявление по форме, приведённой в приложении 2 к Порядку предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы. Этот Порядок утверждён приказом Министерства финансов Украины от 3 сентября 2018 года № 733.

Заявление подаётся плательщиком по его выбору:

в бумажной форме — в государственную налоговую инспекцию по основному месту учёта такого плательщика либо в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять мероприятия по погашению налогового долга. Если заявление подано в государственную налоговую инспекцию, оно передаётся в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять мероприятия по погашению налогового долга;

в электронной форме — в адрес уполномоченного органа через приватную часть Электронного кабинета с соблюдением требований Законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», «Об электронных доверительных услугах».

Заявление составляется с обязательной ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, а также с указанием наименования субъекта (предприятия, учреждения, организации), которому плательщик будет предоставлять Справку.

Справка или отказ в её предоставлении готовятся уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днём получения заявления органом, в который оно было подано.

Срок действия справки составляет десять календарных дней с даты её формирования, при этом в Справке обязательно указывается срок её действия.

В случае если плательщик не получил Справку, сформированную в бумажной форме, до окончания срока её действия, документ остаётся на хранении в уполномоченном органе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 
 
 
долг налоговая ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]