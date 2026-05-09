Украинцам объяснили, как получить справку об отсутствии задолженности

Справка об отсутствии задолженности может понадобиться в различных жизненных ситуациях — при оформлении кредита, участии в тендерах, получении государственных услуг, заключении договоров или подтверждении выполнения финансовых обязательств.

Налоговики отмечают, что для получения справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, плательщику необходимо подать соответствующее заявление по форме, приведённой в приложении 2 к Порядку предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы. Этот Порядок утверждён приказом Министерства финансов Украины от 3 сентября 2018 года № 733.

Заявление подаётся плательщиком по его выбору:

в бумажной форме — в государственную налоговую инспекцию по основному месту учёта такого плательщика либо в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять мероприятия по погашению налогового долга. Если заявление подано в государственную налоговую инспекцию, оно передаётся в соответствующий контролирующий орган, уполномоченный осуществлять мероприятия по погашению налогового долга;

в электронной форме — в адрес уполномоченного органа через приватную часть Электронного кабинета с соблюдением требований Законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте», «Об электронных доверительных услугах».

Заявление составляется с обязательной ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, а также с указанием наименования субъекта (предприятия, учреждения, организации), которому плательщик будет предоставлять Справку.

Справка или отказ в её предоставлении готовятся уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днём получения заявления органом, в который оно было подано.

Срок действия справки составляет десять календарных дней с даты её формирования, при этом в Справке обязательно указывается срок её действия.

В случае если плательщик не получил Справку, сформированную в бумажной форме, до окончания срока её действия, документ остаётся на хранении в уполномоченном органе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.