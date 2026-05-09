  В Україні

Чи можна після СЗЧ повернутися до обраної військової частини

07:36, 9 травня 2026
Коли для військових після СЗЧ враховують рекомендаційні листи та куди їх можуть направити для подальшої служби.
Фото: Генштаб ЗСУ
Військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися на службу до тієї військової частини, куди прагнуть потрапити та від якої мають рекомендаційний лист. Про це повідомили у Чернівецькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до чинного алгоритму переміщення та призначення військовослужбовців ЗСУ рекомендаційні листи від бойових бригад, які потребують поповнення особового складу, продовжують приймати та враховувати.

Водночас командири батальйонів резерву, куди прибувають військові після СЗЧ, не враховують рекомендаційні листи від частин забезпечення. Таких військовослужбовців направляють насамперед до військових частин пріоритетного комплектування.

У відомстві наголосили, що система комплектування Збройних сил України передбачає першочергове доукомплектування бойових підрозділів.



