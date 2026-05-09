  В Украине

Можно ли после СЗЧ вернуться в выбранную воинскую часть

07:36, 9 мая 2026
Когда для военнослужащих после СЗЧ учитывают рекомендательные письма и куда их могут направить для дальнейшей службы.
Фото: Генштаб ВСУ
Военнослужащие, самовольно оставившие часть, могут вернуться на службу в ту воинскую часть, куда стремятся попасть и от которой имеют рекомендательное письмо. Об этом сообщили в Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Согласно действующему алгоритму перемещения и назначения военнослужащих ВСУ, рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении личного состава, продолжают принимать и учитывать.

В то же время командиры батальонов резерва, куда прибывают военнослужащие после СЗЧ, не учитывают рекомендательные письма от частей обеспечения. Таких военнослужащих направляют прежде всего в воинские части приоритетного комплектования.

В ведомстве подчеркнули, что система комплектования Вооруженных сил Украины предусматривает первоочередное доукомплектование боевых подразделений.

