Можно ли после СЗЧ вернуться в выбранную воинскую часть

Военнослужащие, самовольно оставившие часть, могут вернуться на службу в ту воинскую часть, куда стремятся попасть и от которой имеют рекомендательное письмо. Об этом сообщили в Черновицком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Согласно действующему алгоритму перемещения и назначения военнослужащих ВСУ, рекомендательные письма от боевых бригад, нуждающихся в пополнении личного состава, продолжают принимать и учитывать.

В то же время командиры батальонов резерва, куда прибывают военнослужащие после СЗЧ, не учитывают рекомендательные письма от частей обеспечения. Таких военнослужащих направляют прежде всего в воинские части приоритетного комплектования.

В ведомстве подчеркнули, что система комплектования Вооруженных сил Украины предусматривает первоочередное доукомплектование боевых подразделений.