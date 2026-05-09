У Харкові 4-річний хлопчик загинув після падіння з вікна: матері оголосили підозру

Хлопчик загинув після падіння з вікна четвертого поверху, поки перебував удома без нагляду дорослих разом із молодшою сестрою.

фото: прокуратура

У Харкові 4-річний хлопчик загинув після падіння з вікна четвертого поверху. За даними слідства, дитина перебувала вдома без нагляду дорослих разом із молодшою сестрою. Матері повідомили про підозру.

Як повідомили у прокуратурі, трагедія сталася 7 травня у квартирі будинку на проспекті Ново-Баварському. Попередньо встановлено, що хлопчик заліз на підвіконня, втратив рівновагу та випав із вікна четвертого поверху. Від отриманих травм дитина померла у кареті швидкої допомоги.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці потрапили до зачиненої квартири та виявили там ще одну дитину — дівчинку 2023 року народження. За даними слідства, вона мала ознаки зневоднення, їй надали медичну допомогу.

Слідство вважає, що 29-річна мати залишила дітей самих удома та пішла. Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова їй повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а також у завідомому залишенні малолітньої дитини без допомоги в небезпечному для життя стані (ст. 166 та ч. 3 ст. 135 КК України).

