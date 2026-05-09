  1. В Україні

У Харкові 4-річний хлопчик загинув після падіння з вікна: матері оголосили підозру

08:12, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хлопчик загинув після падіння з вікна четвертого поверху, поки перебував удома без нагляду дорослих разом із молодшою сестрою.
У Харкові 4-річний хлопчик загинув після падіння з вікна: матері оголосили підозру
фото: прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Харкові 4-річний хлопчик загинув після падіння з вікна четвертого поверху. За даними слідства, дитина перебувала вдома без нагляду дорослих разом із молодшою сестрою. Матері повідомили про підозру.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у прокуратурі, трагедія сталася 7 травня у квартирі будинку на проспекті Ново-Баварському. Попередньо встановлено, що хлопчик заліз на підвіконня, втратив рівновагу та випав із вікна четвертого поверху. Від отриманих травм дитина померла у кареті швидкої допомоги.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці потрапили до зачиненої квартири та виявили там ще одну дитину — дівчинку 2023 року народження. За даними слідства, вона мала ознаки зневоднення, їй надали медичну допомогу.

Слідство вважає, що 29-річна мати залишила дітей самих удома та пішла. Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова їй повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а також у завідомому залишенні малолітньої дитини без допомоги в небезпечному для життя стані (ст. 166 та ч. 3 ст. 135 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Харків

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Об’єднані заради справедливості 2026: Руслан Кравченко розповів, як Україна будує нову систему відповідальності за міжнародні злочини

Руслан Кравченко на конференції «Об’єднані заради справедливості» заявив, що жоден кордон не захистить злочинців від справедливості.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]