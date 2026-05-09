В Харькове 4-летний мальчик погиб после падения из окна: матери объявили подозрение

Мальчик погиб после падения из окна четвертого этажа, пока находился дома без присмотра взрослых вместе с младшей сестрой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове 4-летний мальчик погиб после падения из окна четвертого этажа. По данным следствия, ребенок находился дома без присмотра взрослых вместе с младшей сестрой. Матери сообщили о подозрении.

Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла 7 мая в квартире дома на проспекте Ново-Баварском. Предварительно установлено, что мальчик забрался на подоконник, потерял равновесие и выпал из окна четвертого этажа. От полученных травм ребенок умер в карете скорой помощи.

Во время неотложных следственных действий правоохранители попали в закрытую квартиру и обнаружили там еще одного ребенка — девочку 2023 года рождения. По данным следствия, у нее были признаки обезвоживания, ей оказали медицинскую помощь.

Следствие считает, что 29-летняя мать оставила детей одних дома и ушла. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры города Харькова ей сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия, а также в заведомом оставлении малолетнего ребенка без помощи в опасном для жизни состоянии (ст. 166 и ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.