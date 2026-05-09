  1. В Украине

В Харькове 4-летний мальчик погиб после падения из окна: матери объявили подозрение

08:12, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мальчик погиб после падения из окна четвертого этажа, пока находился дома без присмотра взрослых вместе с младшей сестрой.
В Харькове 4-летний мальчик погиб после падения из окна: матери объявили подозрение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Харькове 4-летний мальчик погиб после падения из окна четвертого этажа. По данным следствия, ребенок находился дома без присмотра взрослых вместе с младшей сестрой. Матери сообщили о подозрении.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла 7 мая в квартире дома на проспекте Ново-Баварском. Предварительно установлено, что мальчик забрался на подоконник, потерял равновесие и выпал из окна четвертого этажа. От полученных травм ребенок умер в карете скорой помощи.

Во время неотложных следственных действий правоохранители попали в закрытую квартиру и обнаружили там еще одного ребенка — девочку 2023 года рождения. По данным следствия, у нее были признаки обезвоживания, ей оказали медицинскую помощь.

Следствие считает, что 29-летняя мать оставила детей одних дома и ушла. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Под процессуальным руководством Новобаварской окружной прокуратуры города Харькова ей сообщили о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшем тяжкие последствия, а также в заведомом оставлении малолетнего ребенка без помощи в опасном для жизни состоянии (ст. 166 и ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Харьков

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Руслан Кравченко, Генеральный прокурор: биография и карьерный путь от военного следователя к ОГП

Руслан Кравченко – от следователя военной прокуратуры до руководителя Офиса Генпрокурора.

Объединенные ради справедливости 2026: Руслан Кравченко рассказал, как Украина строит новую систему ответственности за международные преступления

Руслан Кравченко на конференции «Объединенные ради справедливости» заявил, что ни одна граница не защитит преступников от правосудия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]