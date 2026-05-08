Україна офіційно дозволяє РФ провести парад на 9 травня, — указ Зеленського

Володимир Зеленський указом дозволив проведення 9 травня військового параду в Москві та тимчасово виключив територію Красної площі з плану застосування українського озброєння.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким дозволив проведення 9 травня військового параду у Москві.

Як зазначається в указі, рішення ухвалене «враховуючи численні прохання» та «з гуманітарною метою», окресленою під час перемовин з американською стороною 8 травня 2026 року.

Документом дозволяється проведення параду 9 травня 2026 року в Москві. На час проведення заходу — з 10:00 за київським часом — територіальний квадрат Красної площі буде виключений із плану застосування українського озброєння.

В указі також наведені координати відповідного квадрату Красної площі, на який поширюється тимчасове обмеження.

