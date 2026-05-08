Украина официально разрешает РФ провести парад на 9 мая, — указ Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешил проведение военного парада 9 мая в Москве.
Как отмечается в указе, решение принято «учитывая многочисленные просьбы» и «в гуманитарных целях», очерченных во время переговоров с американской стороной 8 мая 2026 года.
Документом разрешается проведение парада 9 мая 2026 г. в Москве. На время проведения мероприятия с 10:00 по киевскому времени территориальный квадрат Красной площади будет исключен из плана применения украинского вооружения.
В указе также приведены координаты соответствующего квадрата Красной площади, на который распространяется временное ограничение.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.