Украина официально разрешает РФ провести парад на 9 мая, — указ Зеленского

Владимир Зеленский указом разрешил проведение военного парада 9 мая в Москве и временно исключил территорию Красной площади из плана применения украинского вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешил проведение военного парада 9 мая в Москве.

Как отмечается в указе, решение принято «учитывая многочисленные просьбы» и «в гуманитарных целях», очерченных во время переговоров с американской стороной 8 мая 2026 года.

Документом разрешается проведение парада 9 мая 2026 г. в Москве. На время проведения мероприятия с 10:00 по киевскому времени территориальный квадрат Красной площади будет исключен из плана применения украинского вооружения.

В указе также приведены координаты соответствующего квадрата Красной площади, на который распространяется временное ограничение.

