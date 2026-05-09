В Україні можуть посилити штрафи за порушення у сфері охорони вод

У Верховній Раді підтримали урядовий законопроєкт щодо посилення відповідальності у сфері охорони та використання водних ресурсів, а також рекомендували ухвалити програму поводження з радіоактивними відходами на 2026–2032 роки.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування провів засідання у форматі відеоконференції, під час якого розглянув кілька екологічних законопроєктів та питання діяльності робочих груп.

Депутати переглянули висновок щодо законопроєкту №12356 про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами, підготовленого до другого читання. Необхідність оновлення документа пояснили уточненням строків реалізації програми та обсягів фінансування для її ухвалення у 2026 році.

Після обговорення за участю представників центральних органів влади та державних підприємств комітет підтримав остаточну редакцію документа. Законопроєкт рекомендували ухвалити у другому читанні та в цілому під новою назвою — «Про затвердження Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами на 2026–2032 роки».

Також комітет розглянув урядовий законопроєкт №15096 щодо посилення відповідальності у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів, а також альтернативний законопроєкт №15096-1.

Під час обговорення представники профільних відомств наголосили на недоцільності зменшення штрафів за порушення природоохоронного законодавства, як це пропонується в альтернативному проєкті. У результаті комітет рекомендував підтримати урядовий законопроєкт №15096 за основу з урахуванням висловлених зауважень.

Крім того, депутати вирішили припинити діяльність низки робочих груп через завершення поставлених перед ними завдань. Зокрема, йдеться про групи, які займалися питаннями лісових пожеж, протипаводкових заходів, стратегічних і критичних копалин, захисних споруд цивільного захисту та доопрацювання окремих законопроєктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.