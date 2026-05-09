В Украине могут усилить штрафы за нарушения в сфере охраны вод

В Верховной Раде поддержали правительственный законопроект по усилению ответственности в сфере охраны и использования водных ресурсов, а также рекомендовали принять программу обращения с радиоактивными отходами на 2026-2032 годы.

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования провел заседание в формате видеоконференции, в ходе которого рассмотрел несколько экологических законопроектов и вопросы деятельности рабочих групп.

Депутаты пересмотрели заключение по законопроекту №12356 об Общегосударственной целевой экологической программе обращения с радиоактивными отходами, подготовленного ко второму чтению. Необходимость обновления документа объяснили уточнением сроков реализации программы и объемов финансирования для ее принятия в 2026 году.

После обсуждения с участием представителей центральных органов власти и государственных предприятий, комитет поддержал окончательную редакцию документа. Законопроект рекомендовали принять во втором чтении и в целом под новым названием – «Об утверждении Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами на 2026–2032 годы».

Также комитет рассмотрел правительственный законопроект №15096 по ужесточению ответственности в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов, а также альтернативный законопроект №15096-1.

В ходе обсуждения представители профильных ведомств отметили нецелесообразность уменьшения штрафов за нарушение природоохранного законодательства, как это предлагается в альтернативном проекте. В результате комитет рекомендовал поддержать правительственный законопроект №15096 за основу с учетом высказанных замечаний.

Кроме того, депутаты решили прекратить деятельность ряда рабочих групп из-за завершения поставленных перед ними задач. В частности, речь идет о группах, которые занимались вопросами лесных пожаров, противопаводковых мер, стратегических и критических ископаемых, защитных сооружений гражданской защиты и доработки отдельных законопроектов.

