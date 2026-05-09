Пенсії у травні: хто отримуватиме мінімум 4213 грн, а кому доплатять ще 1500 грн

У травні частина пенсіонерів в Україні отримуватиме підвищені мінімальні виплати до 4213 грн, щомісячні вікові надбавки та додаткову одноразову виплату.

Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсійних виплат за травень 2026 року. Станом на 5 травня через поштові відділення вже спрямовано 53,1 млн грн.

Як повідомили у ПФУ, у травні для окремих категорій пенсіонерів діють оновлені мінімальні гарантії. Найвищі мінімальні виплати передбачені для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, а також громадян старше 80 років, які мають повний страховий стаж — 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для них мінімальна пенсія становить 4 213 грн.

Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років мінімальна гарантована виплата встановлена на рівні 4 050 грн. Якщо фактичний розмір пенсії є нижчим, держава автоматично доплачує різницю.

Вікові доплати у травні

Окрім основної пенсії, продовжують діяти щомісячні вікові надбавки. Вони призначаються пенсіонерам, у яких загальний розмір виплати не перевищує 10 340,35 грн.

Розміри доплат такі:

особам віком від 80 років — 570 грн;

пенсіонерам 75–80 років — 456 грн;

громадянам 70–75 років — 300 грн.

Пенсіонери, які досягли відповідного віку у квітні, отримають підвищені виплати вже у травні.

Кому виплатять додаткові 1500 грн

Деякі українці у травні також отримають одноразову доплату в розмірі 1500 грн. Йдеться про осіб, яким пенсію або соціальну допомогу було призначено до 1 квітня, однак оформлення документів або фактичне звернення відбулося пізніше.

У такому випадку Пенсійний фонд проводить виплату заборгованості за попередній період разом із разовою допомогою одним платежем.

Мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю

Державна програма підтримки також передбачає гарантії для соціально вразливих категорій населення. Зокрема, особи з інвалідністю I групи мають отримувати не менше 3 725 грн незалежно від віку чи страхового стажу.

Для непрацюючих пенсіонерів із недостатнім страховим стажем мінімальний рівень пенсійної виплати визначено на рівні 3 406 грн.

Водночас доплати за особливі заслуги перед Україною нараховуються окремо та не враховуються у зазначені мінімальні суми.

