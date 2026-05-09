Пенсії у травні: хто отримуватиме мінімум 4213 грн, а кому доплатять ще 1500 грн
Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсійних виплат за травень 2026 року. Станом на 5 травня через поштові відділення вже спрямовано 53,1 млн грн.
Як повідомили у ПФУ, у травні для окремих категорій пенсіонерів діють оновлені мінімальні гарантії. Найвищі мінімальні виплати передбачені для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років, а також громадян старше 80 років, які мають повний страховий стаж — 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для них мінімальна пенсія становить 4 213 грн.
Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років мінімальна гарантована виплата встановлена на рівні 4 050 грн. Якщо фактичний розмір пенсії є нижчим, держава автоматично доплачує різницю.
Вікові доплати у травні
Окрім основної пенсії, продовжують діяти щомісячні вікові надбавки. Вони призначаються пенсіонерам, у яких загальний розмір виплати не перевищує 10 340,35 грн.
Розміри доплат такі:
- особам віком від 80 років — 570 грн;
- пенсіонерам 75–80 років — 456 грн;
- громадянам 70–75 років — 300 грн.
Пенсіонери, які досягли відповідного віку у квітні, отримають підвищені виплати вже у травні.
Кому виплатять додаткові 1500 грн
Деякі українці у травні також отримають одноразову доплату в розмірі 1500 грн. Йдеться про осіб, яким пенсію або соціальну допомогу було призначено до 1 квітня, однак оформлення документів або фактичне звернення відбулося пізніше.
У такому випадку Пенсійний фонд проводить виплату заборгованості за попередній період разом із разовою допомогою одним платежем.
Мінімальні гарантії для осіб з інвалідністю
Державна програма підтримки також передбачає гарантії для соціально вразливих категорій населення. Зокрема, особи з інвалідністю I групи мають отримувати не менше 3 725 грн незалежно від віку чи страхового стажу.
Для непрацюючих пенсіонерів із недостатнім страховим стажем мінімальний рівень пенсійної виплати визначено на рівні 3 406 грн.
Водночас доплати за особливі заслуги перед Україною нараховуються окремо та не враховуються у зазначені мінімальні суми.
