Пенсии в мае: кто будет получать минимум 4213 грн, а кому доплатят еще 1500 грн

В мае часть пенсионеров в Украине будет получать повышенные минимальные выплаты до 4213 грн, ежемесячные возрастные надбавки и дополнительную одноразовую выплату.

Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсионных выплат за май 2026 года. По состоянию на 5 мая через почтовые отделения уже направлено 53,1 млн грн.

Как сообщили в ПФУ, в мае для отдельных категорий пенсионеров действуют обновленные минимальные гарантии. Наибольшие минимальные выплаты предусмотрены для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет, а также граждан старше 80 лет, имеющих полный страховой стаж — 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Для них минимальная пенсия составляет 4 213 грн.

Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет минимальная гарантированная выплата установлена на уровне 4 050 грн. Если фактический размер пенсии ниже, государство автоматически доплачивает разницу.

Возрастные доплаты в мае

Помимо основной пенсии продолжают действовать ежемесячные возрастные надбавки. Они назначаются пенсионерам, общий размер выплаты которых не превышает 10 340,35 грн.

Размеры доплат следующие:

лицам в возрасте от 80 лет — 570 грн;

пенсионерам 75–80 лет — 456 грн;

гражданам 70–75 лет — 300 грн.

Пенсионеры, достигшие соответствующего возраста в апреле, получат повышенные выплаты уже в мае.

Кому выплатят дополнительные 1500 грн

Некоторые украинцы в мае также получат единовременную доплату в размере 1500 грн. Речь идет о лицах, которым пенсия или социальная помощь были назначены до 1 апреля, однако оформление документов или фактическое обращение произошло позже.

В таком случае Пенсионный фонд выплачивает задолженность за предыдущий период вместе с единовременной помощью одним платежом.

Минимальные гарантии для лиц с инвалидностью

Государственная программа поддержки также предусматривает гарантии для социально уязвимых категорий населения. В частности, лица с инвалидностью I группы должны получать не менее 3 725 грн независимо от возраста или страхового стажа.

Для неработающих пенсионеров с недостаточным страховым стажем минимальный уровень пенсионной выплаты определен на уровне 3 406 грн.

При этом доплаты за особые заслуги перед Украиной начисляются отдельно и не учитываются в указанных минимальных суммах.

