Україна святкує День Європи 9 травня: що означає це свято

09:42, 9 травня 2026
Україна 9 травня офіційно відзначає День Європи разом із державами ЄС, підкреслюючи свою європейську ідентичність, відданість демократичним цінностям та курс на європейську інтеграцію.
9 травня Україна разом із державами Європейського Союзу відзначає День Європи. Офіційно це свято було запроваджене указом Президента Володимира Зеленського №266/2023, підписаним 8 травня 2023 року.

У документі наголошується на європейській ідентичності українців, важливості зміцнення єдності народів Європи, а також відданості принципам демократії, миру, безпеки та стабільності на континенті. Саме тому було ухвалене рішення щорічно святкувати День Європи 9 травня синхронно з країнами ЄС.

Одночасно указ скасував попереднє рішення 2003 року, відповідно до якого День Європи в Україні відзначали у третю суботу травня.

Як пояснюють в Українському інституті національної пам’яті, ідея європейської інтеграції почала активно формуватися після завершення Другої світової війни, коли країни Європи шукали шляхи для політичної співпраці та економічного об’єднання задля запобігання новим конфліктам.

Ключовою подією стала декларація міністра закордонних справ Франції Робера Шумана, проголошена 9 травня 1950 року. Він запропонував створити систему спільного контролю над виробництвом вугілля та сталі, що мало забезпечити економічну взаємозалежність європейських держав і зробити нову війну неможливою.

Ініціатива Шумана стала основою для створення Європейської спільноти вугілля та сталі. Відповідний договір був підписаний у Парижі 18 квітня 1951 року. Його першими учасниками стали Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Саме Декларацію Шумана нині вважають відправною точкою процесу європейської інтеграції, а 9 травня — символічною датою народження сучасного Європейського Союзу.

