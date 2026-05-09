Украина отмечает День Европы 9 мая: что значит этот праздник

Украина 9 мая официально отмечает День Европы вместе с государствами ЕС, подчеркивая свою европейскую идентичность, верность демократическим ценностям и курс на европейскую интеграцию.

9 мая Украина вместе с государствами Европейского Союза отмечает День Европы. Официально этот праздник был введен указом Президента Владимира Зеленского №266/2023, подписанным 8 мая 2023 года.

В документе отмечается европейская идентичность украинцев, важность укрепления единства народов Европы, а также приверженность принципам демократии, мира, безопасности и стабильности на континенте. Именно поэтому было принято решение ежегодно отмечать День Европы 9 мая синхронно со странами ЕС.

Одновременно указ упразднил предыдущее решение 2003 года, согласно которому День Европы в Украине отмечали в третью субботу мая.

Как объясняют в Украинском институте национальной памяти, идея европейской интеграции начала активно формироваться после завершения Второй мировой войны, когда страны Европы искали пути для политического сотрудничества и экономического объединения для предотвращения новых конфликтов.

Ключевым событием стала декларация министра иностранных дел Франции Робера Шумана, провозглашенная 9 мая 1950 года. Он предложил создать систему совместного контроля за производством угля и стали, что должно было обеспечить экономическую взаимозависимость европейских государств и сделать новую войну невозможной.

Инициатива Шумана послужила основой для создания Европейского сообщества угля и стали. Соответствующий договор был подписан в Париже 18 апреля 1951 года. Его первыми участниками стали Франция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Именно Декларацию Шумана сейчас считают отправной точкой процесса европейской интеграции, а 9 мая символической датой рождения современного Европейского Союза.

