Черги до сімейних лікарів можуть зрости: що зміниться для пацієнтів з 20 травня

Медсестри більше не зможуть оформлювати направлення без окремого прийому у сімейного лікаря, а пацієнтам доведеться записуватися на консультацію навіть у тих випадках, які раніше вирішувалися телефоном.

З 20 травня в Україні зміняться правила отримання направлень до вузькопрофільних лікарів. Якщо раніше пацієнти могли домовитися із сімейним лікарем телефоном, а направлення оформлювала медсестра, то тепер для цього доведеться записуватися на повноцінний прийом.

Причина — оновлення медичних інформаційних систем, які працюватимуть за принципом «один акаунт — одна людина». Спільне використання логінів лікарем і медсестрою стане неможливим.

Що зміниться для пацієнтів

Після 20 травня медсестра більше не зможе оформлювати направлення «у телефонному режимі», поки лікар приймає інших пацієнтів. Для планового направлення потрібно буде окремо записуватися до сімейного лікаря та приходити на прийом у визначений час. Про це пише ТСН.

Пацієнти побоюються, що через це збільшаться строки очікування. Якщо раніше направлення можна було отримати в той самий день, то тепер доведеться чекати спочатку прийому у сімейного лікаря, а потім — консультації вузького спеціаліста.

Чому запроваджують нові правила

Як повідомляється, оновлення пов’язане з новими технічними вимогами до медичних інформаційних систем та електронної системи охорони здоров’я. Влада пояснює зміни необхідністю посилити кібербезпеку, захист персональних даних пацієнтів і персональну відповідальність медичних працівників.

Система передбачає двофакторну автентифікацію, жорсткіший контроль доступу та прив’язку акаунта до конкретного користувача.

Як це вплине на лікарів

Сімейні лікарі очікують додаткового навантаження, оскільки тепер їм доведеться самостійно оформлювати направлення, які раніше часто робили медсестри. У медзакладах прогнозують збільшення черг та невдоволення пацієнтів.

Крім того, частині лікарень доведеться змінювати організацію роботи та вирішувати технічні проблеми, адже в багатьох кабінетах досі один комп’ютер використовують і лікар, і медсестра.

Хто відчує зміни найбільше

Експерти вважають, що найбільше нововведення позначиться на літніх людях, пацієнтах із хронічними захворюваннями, батьках маленьких дітей та маломобільних людях. Для них додаткові записи та відвідування лікаря можуть стати ще одним бар’єром для отримання медичної допомоги.

Також не виключено, що через складніший доступ до безоплатних послуг частина пацієнтів почне частіше звертатися до приватних клінік, де консультацію можна отримати швидше.

