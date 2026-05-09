Очереди к семейным врачам могут возрасти: что изменится для пациентов с 20 мая

Медсестры больше не смогут оформлять направление без отдельного приема у семейного врача, а пациентам придется записываться на консультацию даже в тех случаях, которые раньше решались по телефону.

С 20 мая в Украине изменятся правила получения направлений к узкопрофильным врачам. Если раньше пациенты могли договориться с семейным врачом по телефону, а направление оформляла медсестра, то теперь для этого придется записываться на полноценный прием.

Причина — обновление медицинских информационных систем, которые будут работать по принципу «один аккаунт — один человек». Совместное использование логинов врачом и медсестрой станет невозможным.

Что изменится для пациентов

После 20 мая медсестра больше не сможет оформлять направления «в телефонном режиме», пока врач принимает других пациентов. Для планового направления нужно будет отдельно записываться к семейному врачу и приходить на прием в назначенное время. Об этом пишет ТСН.

Пациенты опасаются, что из-за этого увеличатся сроки ожидания. Если раньше направление можно было получить в тот же день, то теперь придется ждать сначала приема у семейного врача, а затем — консультации узкопрофильного специалиста.

Почему вводят новые правила

Как сообщается, обновление связано с новыми техническими требованиями к медицинским информационным системам и электронной системе здравоохранения. Власти объясняют изменения необходимостью усилить кибербезопасность, защиту персональных данных пациентов и персональную ответственность медицинских работников.

Система предусматривает двухфакторную аутентификацию, более жесткий контроль доступа и привязку аккаунта к конкретному пользователю.

Как это повлияет на врачей

Семейные врачи ожидают дополнительной нагрузки, поскольку теперь им придется самостоятельно оформлять направления, которые раньше часто делали медсестры. В медучреждениях прогнозируют увеличение очередей и недовольство пациентов.

Кроме того, части больниц придется менять организацию работы и решать технические проблемы, ведь во многих кабинетах до сих пор один компьютер используют и врач, и медсестра.

Кто почувствует изменения сильнее всего

Эксперты считают, что больше всего нововведение затронет пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, родителей маленьких детей и маломобильных людей. Для них дополнительные записи и посещения врача могут стать еще одним барьером для получения медицинской помощи.

Также не исключено, что из-за более сложного доступа к бесплатным услугам часть пациентов начнет чаще обращаться в частные клиники, где консультацию можно получить быстрее.

