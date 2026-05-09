  1. В Україні

Через масштабні пожежі у зоні відчуження готують нові протипожежні заходи та перевірки

13:19, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет з питань екологічної політики та природокористування обговорив питання запобігання та ліквідації лісових пожеж, ведення лісогосподарської діяльності на постраждалих територіях і підготовку подальших протипожежних заходів.
Через масштабні пожежі у зоні відчуження готують нові протипожежні заходи та перевірки
фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань екологічної політики та природокористування провів виїзну нараду, присвячену запобіганню та ліквідації лісових пожеж, а також особливостям ведення лісового господарства на території зони відчуження та зони безумовного відселення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нарада відбулася 6 травня на базі ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» у Чорнобилі за участі представників міністерств, ДСНС, Держлісагентства, Київської ОВА, підприємств зони відчуження та Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Під час заходу учасники обговорили проблеми, пов’язані з масштабними лісовими пожежами на радіоактивно забруднених територіях, які виникають, зокрема, внаслідок російських обстрілів. Також йшлося про необхідність посилення системи протипожежного облаштування, розчищення захаращених ділянок та підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

Окрему увагу приділили труднощам під час ведення лісогосподарської діяльності та проведення протипожежних заходів у зоні відчуження.

Крім того, учасники наради відвідали території поблизу села Кам’янка, де ознайомилися з наслідками масштабних лісових пожеж останніх років.

За результатами обговорення було запропоновано підготувати лісовпорядну документацію, завершити процедури оцінки впливу на довкілля, а також опрацювати питання фінансового відновлення підприємств для проведення протипожежних заходів.

Також планується створення спільної комісії за участі ДСНС, профільних відомств та представників заповідника для перевірки виконання протипожежних заходів і підготовки змін до нормативної бази.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пожежа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]