Через масштабні пожежі у зоні відчуження готують нові протипожежні заходи та перевірки

Комітет з питань екологічної політики та природокористування обговорив питання запобігання та ліквідації лісових пожеж, ведення лісогосподарської діяльності на постраждалих територіях і підготовку подальших протипожежних заходів.

фото: ДСНС

Комітет з питань екологічної політики та природокористування провів виїзну нараду, присвячену запобіганню та ліквідації лісових пожеж, а також особливостям ведення лісового господарства на території зони відчуження та зони безумовного відселення.

Нарада відбулася 6 травня на базі ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» у Чорнобилі за участі представників міністерств, ДСНС, Держлісагентства, Київської ОВА, підприємств зони відчуження та Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Під час заходу учасники обговорили проблеми, пов’язані з масштабними лісовими пожежами на радіоактивно забруднених територіях, які виникають, зокрема, внаслідок російських обстрілів. Також йшлося про необхідність посилення системи протипожежного облаштування, розчищення захаращених ділянок та підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації.

Окрему увагу приділили труднощам під час ведення лісогосподарської діяльності та проведення протипожежних заходів у зоні відчуження.

Крім того, учасники наради відвідали території поблизу села Кам’янка, де ознайомилися з наслідками масштабних лісових пожеж останніх років.

За результатами обговорення було запропоновано підготувати лісовпорядну документацію, завершити процедури оцінки впливу на довкілля, а також опрацювати питання фінансового відновлення підприємств для проведення протипожежних заходів.

Також планується створення спільної комісії за участі ДСНС, профільних відомств та представників заповідника для перевірки виконання протипожежних заходів і підготовки змін до нормативної бази.

