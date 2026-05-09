Из-за масштабных пожаров в зоне отчуждения готовят новые противопожарные мероприятия и проверки

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования обсудил вопросы предотвращения и ликвидации лесных пожаров, ведения лесохозяйственной деятельности на пострадавших территориях и подготовку дальнейших противопожарных мер.

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования провел выездное совещание, посвященное предотвращению и ликвидации лесных пожаров, а также особенностям ведения лесного хозяйства на территории зоны отчуждения и зоны безусловного отселения.

Совещание состоялось 6 мая на базе ГСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» в Чернобыле при участии представителей министерств, ГСЧС, Гослесагентства, Киевской ОВА, предприятий зоны отчуждения и Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Во время мероприятия участники обсудили проблемы, связанные с масштабными лесными пожарами на радиоактивно загрязненных территориях, которые возникают, в частности, вследствие российских обстрелов. Также речь шла о необходимости усиления системы противопожарного обустройства, расчистки захламленных участков и повышения готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Отдельное внимание уделили трудностям при ведении лесохозяйственной деятельности и проведении противопожарных мероприятий в зоне отчуждения.

Кроме того, участники совещания посетили территории вблизи села Каменка, где ознакомились с последствиями масштабных лесных пожаров последних лет.

По результатам обсуждения было предложено подготовить лесоустроительную документацию, завершить процедуры оценки воздействия на окружающую среду, а также проработать вопрос финансового восстановления предприятий для проведения противопожарных мероприятий.

Также планируется создание совместной комиссии с участием ГСЧС, профильных ведомств и представителей заповедника для проверки выполнения противопожарных мероприятий и подготовки изменений в нормативную базу.

