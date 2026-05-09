  1. В Україні

В Одесі затримали кілера, який готував до 9 травня вбивство офіцера ВМС ЗСУ

10:37, 9 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
СБУ заявила про запобігання замаху на високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ в Одесі та затримання агента РФ, який готував убивство офіцера напередодні 9 травня.
В Одесі затримали кілера, який готував до 9 травня вбивство офіцера ВМС ЗСУ
фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контррозвідка СБУ запобігла замаху на високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ в Одесі та затримала агента РФ, який, за даними слідства, готував убивство офіцера до 9 травня.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Службі безпеки, російські спецслужби планували здійснити вбивство напередодні «дня перемоги», щоб використати це для інформаційного ефекту.

За даними слідства, виконавцем мав стати завербований рецидивіст з Донеччини, який раніше був засуджений за умисне вбивство. Чоловік нібито шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб.

Після вербування підозрюваний прибув до Одеси та орендував квартиру для підготовки до замаху. За версією СБУ, він стежив за місцем проживання українського військового, проводив дорозвідку території та готував засідку.

Слідство вважає, що фігурант планував розстріляти офіцера з автомата під час виїзду з подвір’я на автомобілі.

Як зазначають у СБУ, агент отримав від куратора координати схронів, де були заховані автомат АК-74 та боєприпаси. Для приховування зброї під час пересування містом він використовував сумку з подвійним дном.

Співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО «Альфа» затримали підозрюваного 8 травня.

Під час обшуків у нього вилучили автомат із набоями та мобільний телефон, який, за даними слідства, використовувався для зв’язку з представником російських спецслужб.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 15, ст. 258 КК України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

СБУ рф Одеса замах

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Психолог оцінив моральну шкоду від агресії РФ у 140 млн грн: ВС наголосив, що розмір визначає суд

ВС підтвердив, що компенсація моральної шкоди від РФ має відповідати принципам розумності, справедливості та співмірності.

Розлад адаптації та ПТСР стали підставою для скасування вироку у справі про побиття матері — ВС

ВС скасував вирок у справі про побиття матері, оскільки суди не перевірили психічний стан засудженого та не призначили психіатричну експертизу.

Україна спростила легалізацію іноземців у війську: нові правила для добровольців у ЗСУ

З 10 травня в Україні змінюються правила перебування іноземців, які служать у Збройних Силах, Нацгвардії та Держспецтрансслужбі.

Комітет розгляне нові правила виплати винагород викривачам корупції: скільки вони зароблять та чи існують обмеження

Суди та прокуратуру зобов'яжуть звітувати перед НАЗК щодо викривачів корупції.

Руслан Кравченко, Генеральний прокурор: біографія та кар’єрний шлях від військового слідчого до ОГП

Руслан Кравченко – від слідчого військової прокуратури до керівника Офісу Генпрокурора.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]