В Одесі затримали кілера, який готував до 9 травня вбивство офіцера ВМС ЗСУ

СБУ заявила про запобігання замаху на високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ в Одесі та затримання агента РФ, який готував убивство офіцера напередодні 9 травня.

фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Контррозвідка СБУ запобігла замаху на високопосадовця Військово-Морських Сил ЗСУ в Одесі та затримала агента РФ, який, за даними слідства, готував убивство офіцера до 9 травня.

Як повідомили у Службі безпеки, російські спецслужби планували здійснити вбивство напередодні «дня перемоги», щоб використати це для інформаційного ефекту.

За даними слідства, виконавцем мав стати завербований рецидивіст з Донеччини, який раніше був засуджений за умисне вбивство. Чоловік нібито шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб.

Після вербування підозрюваний прибув до Одеси та орендував квартиру для підготовки до замаху. За версією СБУ, він стежив за місцем проживання українського військового, проводив дорозвідку території та готував засідку.

Слідство вважає, що фігурант планував розстріляти офіцера з автомата під час виїзду з подвір’я на автомобілі.

Як зазначають у СБУ, агент отримав від куратора координати схронів, де були заховані автомат АК-74 та боєприпаси. Для приховування зброї під час пересування містом він використовував сумку з подвійним дном.

Співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО «Альфа» затримали підозрюваного 8 травня.

Під час обшуків у нього вилучили автомат із набоями та мобільний телефон, який, за даними слідства, використовувався для зв’язку з представником російських спецслужб.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 15, ст. 258 КК України (незакінчений замах на вчинення терористичного акту).

Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.