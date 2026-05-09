  В Украине

В Одессе задержан киллер, готовивший к 9 мая убийство офицера ВМС ВСУ

10:37, 9 мая 2026
СБУ заявила о предотвращении покушения на чиновника Военно-Морских Сил ВСУ в Одессе и задержании агента РФ, готовившего убийство офицера накануне 9 мая.
Контрразведка СБУ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера Военно-Морских Сил ВСУ в Одессе и задержала агента РФ, который, по данным следствия, готовил убийство офицера к 9 мая.

Как сообщили в Службе безопасности, российские спецслужбы планировали совершить убийство накануне «дня победы», чтобы использовать это для информационного эффекта.

По данным следствия, исполнителем должен был стать завербованный рецидивист из Донецкой области, ранее осужденный за умышленное убийство. Мужчина якобы искал «легкий заработок» в Телеграм-каналах, где и попал в поле зрения российских спецслужб.

После вербовки подозреваемый прибыл в Одессу и арендовал квартиру для подготовки покушения. По версии СБУ, он следил за местом проживания украинского военного, проводил доразведку территории и готовил засаду.

Следствие считает, что фигурант планировал расстрелять офицера из автомата во время выезда со двора на автомобиле.

Как отмечают в СБУ, агент получил от куратора координаты тайников, где были спрятаны автомат АК-74 и боеприпасы. Для сокрытия оружия во время передвижения по городу он использовал сумку с двойным дном.

Сотрудники контрразведки и спецназовцы ЦСО «Альфа» задержали подозреваемого 8 мая.

Во время обысков у него изъяли автомат с патронами и мобильный телефон, который, по данным следствия, использовался для связи с представителем российских спецслужб.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 15, ст. 258 УК Украины (незаконченное покушение на совершение террористического акта).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ рф Одесса покушение

