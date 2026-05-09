У Мін’юсті повідомили, як підтвердити час подання документа у нотаріуса

Посвідчення часу пред’явлення документа є нотаріальною дією, що має важливе значення для підтвердження юридично значущих обставин та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Суть такої процедури полягає у засвідченні нотаріусом факту подання документа та фіксації точної дати і часу його пред’явлення. У подальшому це може використовуватися як доказ при вирішенні судових спорів, підтвердженні виконання договірних зобов’язань, захисті авторських прав чи встановленні інших юридичних фактів.

Для вчинення цієї нотаріальної дії особа може звернутися як до державного, так і до приватного нотаріуса. Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 (далі – Порядок), передбачено, що нотаріус посвідчує час пред’явлення документа за усним зверненням заінтересованої особи. Він особисто ознайомлюється зі змістом пред’явленого документа.

Звертаємо увагу, що згідно з Порядком нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій документи, які не відповідають вимогам законодавства або містять відомості, що принижують честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи або юридичної особи. Крім того, вони не мають містити підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережені виправлення, документи, тексти яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також документи, написані олівцем.

На підтвердження часу пред’явлення документів нотаріус вчиняє посвідчувальний напис на документі із зазначенням особи, що його пред’явила.

