В Минюсте сообщили, как подтвердить время подачи документа у нотариуса

Удостоверение времени предъявления документа является нотариальным действием, имеющим важное значение для подтверждения юридически значимых обстоятельств и обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

Суть такой процедуры заключается в удостоверении нотариусом факта подачи документа и фиксации точной даты и времени его предъявления. В дальнейшем это может использоваться в качестве доказательства при разрешении судебных споров, подтверждении исполнения договорных обязательств, защите авторских прав или установлении иных юридических фактов.

Для совершения данного нотариального действия лицо может обратиться как к государственному, так и к частному нотариусу. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 №296/5 (далее — Порядок), предусмотрено, что нотариус удостоверяет время предъявления документа по устному обращению заинтересованного лица. При этом он лично знакомится с содержанием предъявленного документа.

Обращаем внимание, что согласно Порядку нотариусы не принимают для совершения нотариальных действий документы, которые не соответствуют требованиям законодательства либо содержат сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического или юридического лица. Кроме того, документы не должны содержать подчистки или приписки, зачеркнутые слова либо иные неоговоренные исправления, тексты, которые невозможно прочитать вследствие повреждения, а также документы, написанные карандашом.

В подтверждение времени предъявления документов нотариус совершает удостоверительную надпись на документе с указанием лица, которое его предъявило.

