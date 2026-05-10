Ціни на тютюн: податкова нагадала правила для роздрібної торгівлі

При визначенні ціни, за якою суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі здійснюється продаж тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, необхідно враховувати 5% акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків нагадало правила для роздрібної торгівлі щодо на тютюню.

Відповідно до п.п. 14.1.106 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) максимальні роздрібні ціни (далі – МРЦ) – ціни, встановлені на підакцизні товари (продукцію з урахуванням усіх видів податків (зборів). Акцизний податок з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів не включається до максимальної роздрібної ціни.

МРЦ на підакцизні товари (продукцію) встановлюються для тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, виробниками або імпортерами товарів (продукції) шляхом декларування таких цін у встановленому ПКУ порядку.

Продаж суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, на які встановлюються МРЦ, не може здійснюватися за цінами, вищими за МРЦ, збільшені на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Роздрібна ціна продажу підакцизних товарів, на які встановлюються МРЦ (без урахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів), не може бути меншою за встановлене на дату виробництва такого товару мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби, помножене на коефіцієнт 1,45, а для тютюнових виробів, на які встановлено лише специфічну ставку акцизного податку, – меншою за розмір встановленої на дату виробництва такого товару специфічної ставки акцизного податку, помноженої на коефіцієнт 1,45. Розмір МРЦ на підакцизні товари (продукцію), який встановлюється виробниками або імпортерами для тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, не може бути меншим, ніж розмір роздрібної ціни продажу, обчислений відповідно до п.п. 14.1.106 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

При визначенні виробниками або імпортерами МРЦ на тютюнові вироби в декларації про МРЦ, а також суб’єктами роздрібної торгівлі роздрібної ціни продажу (при торгівлі в роздріб) – вони не повинні бути меншими за встановленого на дату виробництва:

сигарет за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтру) та 2402 20 90 20 (сигарети з фільтром) – мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на такі сигарети, з урахуванням застосування коефіцієнту 1,1 (у разі застосування такого коефіцієнту у період з 1 квітня по 31 грудня поточного року)* та помножене на коефіцієнт 1,45;

сигарил за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 00 90 – мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на такі сигарили, помножене на коефіцієнт 1,45;

інших тютюнових виробів – специфічної ставки акцизного податку, помноженої на коефіцієнт 1,45.

При цьому, для перерахунку мінімального акцизного податкового зобов’язання у гривні застосовується офіційний курс валюти України до євро станом на 0 годин першого дня календарного півріччя що передує півріччю, в якому вироблено відповідні тютюнові вироби (п.39 прим. 1.1 ст.39 прим. 1 ПКУ).

Відповідно до п. 220.11 ст. 220 ПКУ встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситися на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.

Відповідно до п. 221.3 ст. 221 ПКУ за наявності у місці торгівлі тютюновими виробами таких виробів одного найменування, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні МРЦ, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими ніж ті, що зазначені на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках, збільшеними на суму акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну.

Отже, при визначенні ціни, за якою суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі здійснюється продаж тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, необхідно враховувати 5-відсотковий акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Продаж тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі здійснюється за цінами, не вищими за встановлені виробником або імпортером МРЦ, збільшеними на суму акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів. При цьому, такі роздрібні ціни (на тютюнові вироби, крім рідин, що використовуються в електронних сигаретах) не можуть бути меншими за встановлене на дату виробництва:

сигарет за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтру) та 2402 20 90 20 (сигарети з фільтром) – мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на такі сигарети, з урахуванням застосування коефіцієнту 1,1 (у разі застосування цього коефіцієнту у період з 1 квітня по 31 грудня поточного року, про що оприлюднюється інформація на офіційному веб-сайті Державної податкової служби України до 1 березня щорічно)* та помножене на коефіцієнт 1,45;

сигарил за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 00 90 – мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на такі сигарили, помножене на коефіцієнт 1,45;

інших тютюнових виробів – специфічної ставки акцизного податку, помноженої на коефіцієнт 1,45.

*За даними декларацій з акцизного податку за 2024 рік та 2025 рік частка загальної суми податкових зобов’язань з акцизного податку у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет становила менше 60 відс., відповідно до мінімального акцизного податкового зобов’язання застосовується коефіцієнт 1,1 у період з 01 квітня 2025 року по 31 грудня 2025 року та з 01 квітня 2026 року по 31 грудня 2026 року.

