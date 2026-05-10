Цены на табак: налоговая напомнила правила для розничной торговли

При определении цены, по которой субъектами хозяйствования розничной торговли осуществляется продажа табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, необходимо учитывать 5% акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров.

Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками напомнило правила для розничной торговли табачными изделиями.

В соответствии с п.п. 14.1.106 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ) максимальные розничные цены (далее – МРЦ) – цены, установленные на подакцизные товары (продукцию) с учетом всех видов налогов (сборов). Акцизный налог с реализованных субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров не включается в максимальную розничную цену.

МРЦ на подакцизные товары (продукцию) устанавливаются для табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, производителями или импортерами товаров (продукции) путем декларирования таких цен в установленном НКУ порядке.

Продажа субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров, на которые устанавливаются МРЦ, не может осуществляться по ценам выше МРЦ, увеличенных на сумму акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами. Розничная цена продажи подакцизных товаров, на которые устанавливаются МРЦ (без учета акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров), не может быть ниже установленного на дату производства такого товара минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на табачные изделия, умноженного на коэффициент 1,45, а для табачных изделий, на которые установлена только специфическая ставка акцизного налога, – ниже размера установленной на дату производства такого товара специфической ставки акцизного налога, умноженной на коэффициент 1,45. Размер МРЦ на подакцизные товары (продукцию), который устанавливается производителями или импортерами для табачных изделий, табака, промышленных заменителей табака, не может быть меньше размера розничной цены продажи, рассчитанного в соответствии с п.п. 14.1.106 п. 14.1 ст. 14 НКУ.

При определении производителями или импортерами МРЦ на табачные изделия в декларации о МРЦ, а также субъектами розничной торговли розничной цены продажи (при розничной торговле) – они не должны быть ниже установленного на дату производства:

сигарет по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра) и 2402 20 90 20 (сигареты с фильтром) – минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на такие сигареты, с учетом применения коэффициента 1,1 (в случае применения такого коэффициента в период с 1 апреля по 31 декабря текущего года)* и умноженного на коэффициент 1,45;

сигарилл по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 10 00 90 – минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на такие сигариллы, умноженного на коэффициент 1,45;

других табачных изделий – специфической ставки акцизного налога, умноженной на коэффициент 1,45.

При этом для перерасчета минимального акцизного налогового обязательства в гривне применяется официальный курс валюты Украины к евро по состоянию на 0 часов первого дня календарного полугодия, предшествующего полугодию, в котором произведены соответствующие табачные изделия (п.39 прим. 1.1 ст.39 прим. 1 НКУ).

В соответствии с п. 220.11 ст. 220 НКУ установленные производителем или импортером максимальные розничные цены на подакцизные товары (продукцию) должны наноситься на потребительскую упаковку таких товаров вместе с датой их производства.

В соответствии с п. 221.3 ст. 221 НКУ при наличии в месте торговли табачными изделиями таких изделий одного наименования, на пачках, коробках и сувенирных коробках которых указаны разные МРЦ, продажа таких табачных изделий осуществляется по ценам не выше указанных на соответствующих пачках, коробках и сувенирных коробках, увеличенных на сумму акцизного налога с реализованных субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий, табака и промышленных заменителей табака.

Следовательно, при определении цены, по которой субъектами хозяйствования розничной торговли осуществляется продажа табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, необходимо учитывать 5-процентный акцизный налог с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров.

Продажа табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, субъектами хозяйствования розничной торговли осуществляется по ценам не выше установленных производителем или импортером МРЦ, увеличенных на сумму акцизного налога с розничной торговли подакцизными товарами. При этом такие розничные цены (на табачные изделия, кроме жидкостей, используемых в электронных сигаретах) не могут быть ниже установленного на дату производства:

сигарет по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 20 90 10 (сигареты без фильтра) и 2402 20 90 20 (сигареты с фильтром) – минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на такие сигареты, с учетом применения коэффициента 1,1 (в случае применения этого коэффициента в период с 1 апреля по 31 декабря текущего года, о чем публикуется информация на официальном веб-сайте Государственной налоговой службы Украины до 1 марта ежегодно)* и умноженного на коэффициент 1,45;

сигарилл по кодам согласно УКТ ВЭД 2402 10 00 90 – минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога на такие сигариллы, умноженного на коэффициент 1,45;

других табачных изделий – специфической ставки акцизного налога, умноженной на коэффициент 1,45.

*По данным деклараций по акцизному налогу за 2024 год и 2025 год доля общей суммы налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет составила менее 60%, соответственно к минимальному акцизному налоговому обязательству применяется коэффициент 1,1 в период с 01 апреля 2025 года по 31 декабря 2025 года и с 01 апреля 2026 года по 31 декабря 2026 года.

