В Україні хочуть оновити правила муніципальних облігацій: що зміниться для громад

Документ розширює можливості громад залучати кошти через ринки капіталу.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що на засіданні схвалила проєкт рішення «Про затвердження Положення про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу», яким оновлюються правила емісії та обігу муніципальних облігацій.

Проєкт приводить правила у відповідність до Бюджетного кодексу України та уточнює, які органи можуть ухвалювати рішення про випуск муніципальних облігацій. Йдеться про Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні, міські, селищні та сільські ради.

Також розширюються можливості громад залучати кошти через ринки капіталу. Передбачено два варіанти випуску муніципальних облігацій:

за одним проспектом емісії — це дозволить громаді в рамках одного випуску залучити весь запланований обсяг фінансування протягом бюджетного року;

через механізм базового проспекту та окремих випусків у межах затверджених параметрів — у такому випадку місцеві ради зможуть протягом року здійснювати кілька випусків облігацій без оформлення нового проспекту емісії для кожного випуску залежно від потреб громади.

При цьому скорочено строк розгляду документів у НКЦПФР для реєстрації випуску облігацій до 7 робочих днів.

«Обговорення триватиме 20 робочих днів з моменту публікації документу. Повний текст оновленого Положення доступний за посиланням.

Пропозиції та зауваження до документа можна надсилати до НКЦПФР поштою або на електронні адреси: [email protected] та [email protected]», - заявили у Комісії.

