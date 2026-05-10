В Украине хотят обновить правила муниципальных облигаций: что изменится для громад

07:54, 10 мая 2026
Документ расширяет возможности громад привлекать средства через рынки капитала.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что на заседании одобрила проект решения «Об утверждении Положения о порядке эмиссии облигаций внутренних местных займов и их обращения», которым обновляются правила эмиссии и обращения муниципальных облигаций.

Проект приводит правила в соответствие с Бюджетным кодексом Украины и уточняет, какие органы могут принимать решения о выпуске муниципальных облигаций. Речь идет о Верховной Раде Автономной Республики Крым, областных, городских, поселковых и сельских советах.

Также расширяются возможности громад привлекать средства через рынки капитала. Предусмотрено два варианта выпуска муниципальных облигаций:

  • по одному проспекту эмиссии — это позволит громаде в рамках одного выпуска привлечь весь запланированный объем финансирования в течение бюджетного года;
  • через механизм базового проспекта и отдельных выпусков в пределах утвержденных параметров — в таком случае местные советы смогут в течение года осуществлять несколько выпусков облигаций без оформления нового проспекта эмиссии для каждого выпуска в зависимости от потребностей громады.

При этом сокращен срок рассмотрения документов в НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до 7 рабочих дней.

«Обсуждение продлится 20 рабочих дней с момента публикации документа. Полный текст обновленного Положения доступен по ссылке.

Предложения и замечания к документу можно направлять в НКЦБФР почтой или на электронные адреса: [email protected] и [email protected]», — заявили в Комиссии.

