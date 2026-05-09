Чи може особа залишити собі старий закордонний паспорт — відповідь міграційної служби

Міграційна служба Харківської області нагадала, чи можу я залишити собі старий закордонний паспорт.

Згідно з чинним законодавством громадянин України не може мати одночасно більше ніж 2 діючих закордонних паспорти.

При оформленні нового паспорта, попередні закордонні паспорти, видані особі, підлягають анулюванню, якщо термін їх дії закінчився або у разі зміни інформації, внесеної до паспорта.

Анулювання здійснюється шляхом пробиття не менше як двох отворів в машинозчитувальній зоні. При цьому за заявою особи її анульований паспорт може не вилучатися, якщо в ньому проставлені одна чи декілька віз або такий паспорт для виїзду за кордон є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

