Может ли человек оставить себе старый загранпаспорт — ответ миграционной службы

При оформлении нового паспорта предыдущие загранпаспорта, выданные лицу, подлежат аннулированию, если срок их действия истек или в случае изменения информации, внесенной в паспорт.

Миграционная служба Харьковской области напомнила, могу ли я оставить себе старый загранпаспорт.

Согласно действующему законодательству гражданин Украины не может одновременно иметь более 2 действующих загранпаспортов.

Аннулирование осуществляется путем пробивания не менее двух отверстий в машиносчитываемой зоне. При этом по заявлению лица его аннулированный паспорт может не изыматься, если в нем проставлена одна или несколько виз либо такой паспорт для выезда за границу является основанием для получения/продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве.

