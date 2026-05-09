  1. В Украине

Может ли человек оставить себе старый загранпаспорт — ответ миграционной службы

16:55, 9 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
При оформлении нового паспорта предыдущие загранпаспорта, выданные лицу, подлежат аннулированию, если срок их действия истек или в случае изменения информации, внесенной в паспорт.
Может ли человек оставить себе старый загранпаспорт — ответ миграционной службы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миграционная служба Харьковской области напомнила, могу ли я оставить себе старый загранпаспорт.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно действующему законодательству гражданин Украины не может одновременно иметь более 2 действующих загранпаспортов.

При оформлении нового паспорта предыдущие загранпаспорта, выданные лицу, подлежат аннулированию, если срок их действия истек или в случае изменения информации, внесенной в паспорт.

Аннулирование осуществляется путем пробивания не менее двух отверстий в машиносчитываемой зоне. При этом по заявлению лица его аннулированный паспорт может не изыматься, если в нем проставлена одна или несколько виз либо такой паспорт для выезда за границу является основанием для получения/продления разрешительных документов на проживание в иностранном государстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

паспорт загранпаспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд подтвердил право Центральной МСЭК отменять инвалидность заочно

Суд разъяснил, что МСЭК может пересматривать решения об инвалидности без очного осмотра, если медицинских данных достаточно.

Психолог оценил моральный вред от агрессии РФ в 140 млн грн: ВС подчеркнул, что размер определяет суд

ВС подтвердил, что компенсация морального вреда от РФ должна соответствовать принципам разумности, справедливости и соразмерности.

Расстройство адаптации и ПТСР стали основанием для отмены приговора по делу об избиении матери — ВС

ВС отменил приговор по делу об избиении матери, поскольку суды не проверили психическое состояние осуждённого и не назначили психиатрическую экспертизу.

Украина упростила легализацию иностранцев в армии: новые правила для добровольцев в ВСУ

С 10 мая в Украине изменяются правила пребывания иностранцев, проходящих службу в Вооруженных Силах, Нацгвардии и Госспецтрансслужбе.

Комитет рассмотрит новые правила выплаты вознаграждений обличителям коррупции: сколько они заработают и существуют ли ограничения

Суды и прокуратуру обяжут отчитываться перед НАПК относительно обличителей коррупции.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]