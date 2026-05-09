  1. В Україні

Призначення пенсії по інвалідності військовослужбовцям — що важливо знати

14:49, 9 травня 2026
Військовослужбовцям, які мають право пенсію по інвалідності за законом № 2262, пенсія призначається незалежно від тривалості служби.
Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало, що умови призначення пенсії по інвалідності визначено Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Пенсія призначається у разі настання інвалідності:

  • в період проходження служби,
  • або не пізніше ніж три місяці після звільнення зі служби,
  • або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні.

Пенсія по інвалідності призначається після звільнення з військової служби.

Військовослужбовцям, які мають право пенсію по інвалідності за Законом № 2262, пенсія призначається незалежно від тривалості служби.  



