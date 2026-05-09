Призначення пенсії по інвалідності військовослужбовцям — що важливо знати

Військовослужбовцям, які мають право пенсію по інвалідності за законом № 2262, пенсія призначається незалежно від тривалості служби.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало, що умови призначення пенсії по інвалідності визначено Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Пенсія призначається у разі настання інвалідності:

в період проходження служби,

або не пізніше ніж три місяці після звільнення зі служби,

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби чи під час перебування в полоні.

Пенсія по інвалідності призначається після звільнення з військової служби.

Військовослужбовцям, які мають право пенсію по інвалідності за Законом № 2262, пенсія призначається незалежно від тривалості служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.