Назначение пенсии по инвалидности военнослужащим — что важно знать
14:49, 9 мая 2026
Военнослужащим, имеющим право на пенсию по инвалидности по закону № 2262, пенсия назначается независимо от продолжительности службы.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что условия назначения пенсии по инвалидности определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».
Пенсия назначается в случае наступления инвалидности:
- в период прохождения службы,
- или не позднее чем через три месяца после увольнения со службы,
- или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы или во время пребывания в плену.
Пенсия по инвалидности назначается после увольнения с военной службы.
