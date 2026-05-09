Назначение пенсии по инвалидности военнослужащим — что важно знать

14:49, 9 мая 2026
Военнослужащим, имеющим право на пенсию по инвалидности по закону № 2262, пенсия назначается независимо от продолжительности службы.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области напомнило, что условия назначения пенсии по инвалидности определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Пенсия назначается в случае наступления инвалидности:

  • в период прохождения службы,
  • или не позднее чем через три месяца после увольнения со службы,
  • или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы или во время пребывания в плену.

Пенсия по инвалидности назначается после увольнения с военной службы.

Военнослужащим, имеющим право на пенсию по инвалидности по Закону № 2262, пенсия назначается независимо от продолжительности службы.

