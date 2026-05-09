  В Україні

Зеленський після розмови президентом Європейської ради Коштою: Готуємось до відкриття кластерів

14:03, 9 травня 2026
Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде повноправною частиною Євросоюзу.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів розмову із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

«Вдячний за привітання українців та України з Днем Європи і вдячний за всю підтримку Європи для України в час нашої оборони в повномасштабній війні.

Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює.», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що обговорив з Антоніу спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України. Зеленський наголосив, що «Україна буде повноправною частиною Євросоюзу».

«Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000. Дякую за те, що Європа з Україною!», - додав він.

ЄС Україна

