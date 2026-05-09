Зеленський після розмови президентом Європейської ради Коштою: Готуємось до відкриття кластерів

Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде повноправною частиною Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів розмову із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

«Вдячний за привітання українців та України з Днем Європи і вдячний за всю підтримку Європи для України в час нашої оборони в повномасштабній війні.

Ми захистимо свою незалежність і право нашого народу самостійно обирати шлях. Саме цим ми захистимо і право всіх європейських народів жити так, як вони самі того хочуть. Росії не вдасться зламати Європу та розколоти її: багато було намагань, але жодне не спрацювало. І не спрацює.», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що обговорив з Антоніу спільну роботу заради подальшої європейської інтеграції України. Зеленський наголосив, що «Україна буде повноправною частиною Євросоюзу».

«Готуємось до відкриття кластерів і подальших рішень. Обговорили й нещодавні кроки в дипломатії та нашу домовленість за посередництва Америки провести обмін полоненими з Росією у форматі 1000 на 1000. Дякую за те, що Європа з Україною!», - додав він.

