Зеленский после разговора с президентом Европейского совета Коштой: Готовимся к открытию кластеров

14:03, 9 мая 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет полноправной частью Евросоюза.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

«Благодарен за поздравления украинцев и Украины с Днем Европы и благодарен за всю поддержку Европы для Украины во время нашей обороны в полномасштабной войне.

Мы защитим свою независимость и право нашего народа самостоятельно выбирать путь. Именно этим мы защитим и право всех европейских народов жить так, как они сами того хотят. России не удастся сломать Европу и расколоть ее: попыток было много, но ни одна не сработала. И не сработает», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что обсудил с Антониу совместную работу ради дальнейшей европейской интеграции Украины. Зеленский подчеркнул, что «Украина будет полноправной частью Евросоюза».

«Готовимся к открытию кластеров и дальнейшим решениям. Обсудили и недавние шаги в дипломатии, а также нашу договоренность при посредничестве Америки провести обмен пленными с Россией в формате 1000 на 1000. Спасибо за то, что Европа с Украиной!», — добавил он.

