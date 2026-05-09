Стало відомо, скільки засуджених жінок мобілізувалися до ЗСУ

В Україні близько 200 засуджених жінок умовно-достроково звільнили від покарання для проходження служби у лавах ЗСУ.

На квітень 2026 року близько 200 засуджених жінок в Україні були умовно-достроково звільнені для проходження служби у лавах Збройних сил. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, нині в українському війську служать понад 75 тисяч жінок, із яких близько 55 тисяч є військовослужбовицями.

Зазначається, що протягом останніх двох років частка жінок-офіцерок у ЗСУ суттєво збільшилася — з 4% до 21%.

У Міністерстві оборони наголошують, що жінки у війську мають рівні з чоловіками права щодо обіймання посад, а також користуються додатковими соціальними гарантіями, пише Громадське.

Серед них — окремі приміщення для проживання під час розгортання польових таборів, обмеження фізичних навантажень та право на звільнення зі служби за власним бажанням у разі вагітності незалежно від дії воєнного стану.

