Стало известно, сколько осужденных женщин мобилизовались в ВСУ

На апрель 2026 около 200 осужденных женщин в Украине были условно-досрочно уволены для прохождения службы в рядах Вооруженных сил. Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

По информации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в настоящее время в украинском войске служат более 75 тысяч женщин, из которых около 55 тысяч являются военнослужащими.

Отмечается, что за последние два года доля женщин-офицеров в ВСУ существенно увеличилась — с 4% до 21%.

В Министерстве обороны подчеркивают, что женщины в армии имеют равные с мужчинами права на должность, а также пользуются дополнительными социальными гарантиями, пишет Громадське.

Среди них — отдельные помещения для проживания при развертывании полевых лагерей, ограничение физических нагрузок и право на увольнение со службы по собственному желанию в случае беременности независимо от действия военного положения.

